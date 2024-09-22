Telegram yakındaki kişiler özelliği kaldırıldığı için gözükmüyor

22 Eylül 2024 12:19 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 12:39

Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın yakındaki kişiler özelliğine kullanıcılar erişim sağlayamıyor. Gizlilik ile güvenlik endişeleri ile gündeme Telegram yakındaki kişiler özelliğinin kaldırılıp kaldırılmadığı ise gündem oldu.

Telegram'ın sahibi Pavel Durov için şartlı olarak serbest bırakıldı

Telegram'ın sahibi Pavel Durov için şartlı olarak serbest bırakıldı

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram, geçtiğimiz günlerde CEO'su Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınması ile gündeme gelmişti.

Şimdi ise platform "Yakındaki kişiler" özelliği ile gündem oldu.

Platformun kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde kullanılan yakındaki kişiler özelliğine erişim sağlanamıyor.

TELEGRAM YAKINDAKİ KİŞİLER ÖZELLİĞİ NEDEN GÖRÜNMÜYOR, KALDIRILDI MI?

Telegram'ın yakındaki kişiler özelliği gizlilik ve güvenlik endişeleri nedeniyle 2024 yılında kaldırıldı.

Özelliğin kullanıcıların GPS konumlarını paylaşması bu bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine ihtimal sağlıyordu.

Ayrıca birçok kullanıcı bu özellik nedeniyle istenmeyen mesajlar aldığını da belirtiyordu.

Konuyla ilgili Telegram yaptığı açıklamada yakındaki kişiler özelliğinin kaldırılarak sadece doğrulanmış işletmelerin konumlarını gösteren "Yakındaki İşletmeler" özelliğinin aktif edileceğini belirtti.