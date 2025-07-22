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Telstar Samsunspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Telstar Samsunspor hangi kanalda canlı yayınlanacağı merak ediliyor. Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda temsilcisi Telstar ile bu akşam saat 19.00'da hazırlık maçında karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi ön elemelerine hazırlanan kırmızı-beyazlılar, fiziksel kondisyonlarını artırmak ve saha uyumunu test etmek için bu maçı büyük bir ciddiyetle hazırlandı.

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Telstar Samsunspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 18:15

, yeni sezon hazırlıklarını Hollanda kampında sürdürüyor. Bu akşam Telstar ile oynayacakları , takımın ön elemeleri öncesindeki önemli sınavlarından biri olacak.

TELSTAR SAMSUNSPOR CANLI İZLE

Samsunspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Hollanda’da devam ediyor. Telstar ile oynanacak hazırlık maçı, kırmızı-beyazlıların fiziksel kondisyonlarını güçlendirmek ve takım uyumunu test etmek için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki ekip, geride kalan sezonda Süper Lig’de üçüncü sırayı alarak büyük bir başarı elde etmişti. Bu maç, UEFA Avrupa Ligi ön elemeleri öncesinde oyuncuların sahadaki performansını değerlendirmek için kritik bir rol oynayacak.

Telstar Samsunspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Telstar Samsunspor maçı, bu akşam saat 19.00’da başlayacak ve Samsunspor’un Hollanda kampı kapsamında oynayacağı karşılaşmalardan biri olacak. Ancak, saha koşullarının yayın için uygun olmaması nedeniyle taraftarlar maçı canlı olarak izleyemeyecek. Samsunspor kulübü, taraftarlarını maçla ilgili anlık bilgilendirmelerle haberdar edeceğini duyurdu. Bu doğrultuda, kulübün sosyal medya hesapları üzerinden maçın önemli anları ve gelişmeleri paylaşılacak.

Telstar Samsunspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

TELSTAR SAMSUNSPOR HANGİ KANALDA?

Samsunspor’un Telstar ile oynayacağı hazırlık maçı, Hollanda kampının önemli bir parçası olacak. Kırmızı-beyazlılar, 2025-2026 sezonunda da Süper Lig’deki başarılı performanslarını sürdürmek ve UEFA Avrupa Ligi’nde iddialı bir başlangıç yapmak için hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. Thomas Reis’in öğrencileri, bu maçta hem fiziksel hem de taktiksel anlamda kendilerini test etme şansı bulacak. Ancak, maçın canlı yayınına ilişkin taraftarları üzen bir haber geldi.

Telstar Samsunspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Samsunspor kulübünden yapılan resmi açıklamada, Telstar ve Almeria City ile oynanacak hazırlık maçlarının saha koşullarının yayın için elverişli olmaması nedeniyle canlı olarak yayınlanamayacağı belirtildi.

Telstar Samsunspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

TELSTAR SAMSUNSPOR CANLI NEREDE İZLENİR?

Kırmızı-beyazlı ekip, Hollanda kampı kapsamında Telstar ile hazırlık maçında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de üçüncü sırayı alarak dikkat çeken Samsunspor, yeni sezonda da aynı kararlılıkla yoluna devam etmeyi hedefliyor. Ancak, maçın canlı yayını taraftarlar için erişilebilir olmayacak.

Telstar Samsunspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Samsunspor’un Telstar hazırlık maçı canlı yayını için yaptığı açıklama şu şekildedir:

“Hollanda kampı kapsamındaki Telstar ve Almeria City hazırlık karşılaşmaları, saha koşullarının yayın için elverişli olmaması nedeniyle canlı olarak yayınlanamayacaktır.

Taraftarlarımızı anlık bilgilendirmelerle maç gelişmelerinden haberdar etmeye devam edeceğiz.”

ETİKETLER
#uefa avrupa ligi
#samsun
#samsunspor
#samsunspor
#hazırlık maçı
#Reeder Samsunspor
#Telstar
#Hollanda Kampı
#Aktüel
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