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 | TGRT Haber

Temmuz ayı enflasyon beklentisi! 17 ekonomist tahminlerini paylaştı

Temmuz ayı enflasyon beklentisi açıklandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 4 Ağustos 2025’te açıklayacağı temmuz ayı enflasyon verileri öncesinde 17 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. 2025 yılının ilk yarısında enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeleri arasında farklılıklar gözlenirken, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini de anketle ortaya çıktı. İşte Temmuz enflasyon tahmini…

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Temmuz ayı enflasyon beklentisi! 17 ekonomist tahminlerini paylaştı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 00:36
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 00:36

AA Finans’ın temmuz ayı Beklenti Anketi sonuçlandı. ’nun (TÜİK) 4 Ağustos’ta açıklayacağı veriler öncesi ekonomistlerin tahminleri dikkat çekti.

TEMMUZ ENFLASYON TAHMİNİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan 17 ekonomist, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin () yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin temmuz ayı için yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında yer aldı. Bu ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 33,90’a gerileyeceği öngörülüyor. Yaz aylarındaki artan harcama eğilimleri, ücret zamları ve bazı mal ve hizmetlerdeki fiyat ayarlamalarının enflasyon üzerinde etki etmesi bekleniyor.

Temmuz ayı enflasyon beklentisi! 17 ekonomist tahminlerini paylaştı

Artış tahmini, özellikle doğalgaz zamları ve otomatik maktu vergi ayarlamalarının etkisiyle ilişkilendiriliyor. Yıllık enflasyonun düşüş trendinde olması, olumlu baz etkisinin devam ettiğini gösteriyor.

GEÇMİŞ ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE GERÇEKLEŞEN ORANLAR

2025 yılının ilk yarısında ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşen oranlar şu şekildeydi:

Ocak ayı için beklenti yüzde 4,29 iken gerçekleşme yüzde 5,03, şubat ayı için beklenti yüzde 2,97 iken gerçekleşme yüzde 2,27, mart ayı için beklenti yüzde 2,87 iken gerçekleşme yüzde 2,46, nisan ayı için beklenti yüzde 3,24 iken gerçekleşme yüzde 3, mayıs ayı için beklenti yüzde 2,10 iken gerçekleşme yüzde 1,53, haziran ayı için beklenti yüzde 1,53 iken gerçekleşme yüzde 1,37 oldu.

Temmuz ayı enflasyon beklentisi! 17 ekonomist tahminlerini paylaştı

TEMMUZ ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak. TÜİK, enflasyon rakamlarını her ayın 3’ünde kamuoyuyla paylaşırken, bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi durumunda veriler ilk iş günü duyuruluyor. Temmuz ayı verileri, memur ve emekli maaş zamları, kira artış oranları gibi birçok ekonomik kalemi doğrudan etkileyeceği için büyük önem taşıyor.

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