Temmuz enflasyon rakamı ile beraber kira zammı oranında üst sınır da belli oldu

05 Ağustos 2024 10:02 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 10:23

Gözler temmuz ayı enflasyon rakamlarında! Ev sahibi ve kiracılar için ağustos ayı kira zammı oranı netleşecek

Gözler temmuz ayı enflasyon rakamlarında! Ev sahibi ve kiracılar için ağustos ayı kira zammı oranı netleşecek

Haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 olarak açıklanırken gözler bugün açıklanacak olan temmuz verisinde.

Ekonomi piyasalarının merakla beklediği enflasyon oranıyla beraber kira zammı oranına dair detaylar da belirlenecek.

TÜİK TEMMUZ ENFLASYON 2024 SAAT KAÇTA?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 3,23 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında ise yüzde 61,78 olarak gerçekleşti.

TEMMUZ - AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI ARTIŞ ORANI ÜST SINIR NE KADAR?

Enflasyon verisiyle beraber kira zammı üst sınır da belli oldu.

Kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 65,93 oranında zam yapılabilecek.

ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI 5 AĞUSTOS?

TÜİK temmuz ayına ait enflasyon rakamlarını açıklarken Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 3,23 artarken yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında ise yüzde 61,78 olarak gerçekleşti.

HAZİRAN ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ 2024?

Geçtiğimiz ay açıklanan verilere göre aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 artış yaşandı. Memur ve emekli zammı için 6 aylık fark da netleşmişti.

Geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,73, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 71,6 olurken Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 19,49, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 50,09 oldu.