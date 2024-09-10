10 Eylül 2024 13:47 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 14:06

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun öğrencilerinden ünlü ressam Teoman Südar hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından Teoman Südor kimdir, neden öldü sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Türkiye'nin ikinci kuşak ressamlarından olan Teoman Südor, 81 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi'nden mezun olan Teoman Südor'un yarın toprağa verileceği açıklandı.

TEOMAN SÜDOR KİMDİR?

Teoman Südor 1943 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

1968 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi'nden mezun olduktan sonra Ercüment Kalmık ve Sabri Berkel'in asistanlığını yaptı.

Asistanlığın ardından 1970 yılında İtalya'nın Perguia şehrine giden ünlü sanatçı bir yıl boyunca dil eğitimi aldı ve 1974 yılına kadar Roma Güzel Sanatlar Akademisi'nde temel tasarım eğitimi gördü.

Teoman Südor, 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde verdiği eğitim sırasında Sanatta Yeterlilik doktorasını tamamladı.

2006 yılına kadar öğretim vermeye devam eden ünlü sanatçının eserleri yurt içi ve yurt dışında özel koleksiyonlarda ve müzelerde yer aldı.

Ayrıca ünlü ressam hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok kişisel ve karma sergiye de katıldı.

Teoman Südor, kendi gibi İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi'nden mezun olan ressam Gülseren Südor ile evlidir.

TEOMAN SÜDOR ÖLDÜ MÜ?

Teoman Südor'un ölüm sebebi henüz açıklanmadı. Ünlü ressamın yarın toprağa verileceği belirtildi.