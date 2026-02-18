Menü Kapat
Teravih namazı ne kadar sürer, kaç dakika? İlk teravih namazı bu gece kılınacak

Teravih namazı ne kadar kaç dk veya saat sürer merak ediliyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte camilerde teravih namazı heyecanı yaşanıyor. İlk kez teravih kılacak olanlar başta olmak üzere çok sayıda vatandaş, 20 rekatlık teravih namazının süresini, yatsı ve vitir namazlarıyla birlikte toplam ne kadar zaman aldığını ve ibadetin yaklaşık hangi saatlerde tamamlandığını araştırıyor. Rekat sayısından toplam süreye kadar pek çok ayrıntı merak edilirken, şehirlerin yatsı vakitleri de namazın bitiş saatini doğrudan etkiliyor. Teravih namazı ne kadar sürer? İşte teravih namazı saatleri…

Teravih namazı ne kadar sürer, kaç dakika? İlk teravih namazı bu gece kılınacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 18:30
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 18:32

ayıyla birlikte camilerde cemaatle eda edilmeye başlandı. Bu ibadeti ilk kez yerine getirecek olanlar ise namazın süresi ve bitiş saatine ilişkin ayrıntıları öğrenmek istiyor. Peki, Teravih namazı kaçta bitiyor? İşte teravih namazı ile ilgili merak edilenler…

Teravih namazı ne kadar sürer, kaç dakika? İlk teravih namazı bu gece kılınacak

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Peygamber efendimiz, 3-4 gün teravihi cemaatle kıldırdı, daha sonra evden çıkmadı. Sebebi sorulunca, (Teravih namazının size farz olacağından korktuğum için, evden çıkmadım) buyurdu. (Buharî)

Teravihin 20 rekât oluşu ve cemaatle kılınması hadis-i şerifle bildirilmiştir. Sünnet olduğu icma ile sabittir. (Merakıl-felah şerhi)

Peygamber efendimiz, teravihi, 8, 12 ve 20 rekât olarak da kılmıştır. (Seadet-i Ebediyye)

Kaynak: dinimizislam.com

Teravih namazı ne kadar sürer, kaç dakika? İlk teravih namazı bu gece kılınacak

TERAVİH NAMAZI NE KADAR SÜRER?

Teravih namazı 20 rekattan oluşuyor. Her bir rekatın yaklaşık 1 dakika sürdüğü varsayılırsa, yalnızca teravih namazının toplam süresi ortalama 20 dakikayı bulabilmektedir.

Teravih namazı, yatsı namazının ardından kılınıyor ve sonrasında vitir namazı eda ediliyor. Yatsı namazının 10 rekat, vitir namazının ise 3 rekat olduğu dikkate alındığında, bu hesaplamaya göre teravih, yatsı ve vitir namazlarının toplam süresi yaklaşık 45 dakikaya ulaşıyor.

Teravih namazı ne kadar sürer, kaç dakika? İlk teravih namazı bu gece kılınacak

TERAVİH NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRER, KAÇTA BİTİYOR?

20 rekatlık teravih namazı yaklaşık 20 dakika sürüyor. Buna yatsı namazı ve vitir namazı da eklendiğinde toplam süre ortalama 45 dakikayı buluyor. Namazın tamamlanma saati ise yatsı namazının hangi saatte kılındığına göre değişiklik gösteriyor.

Teravih namazı ne kadar sürer, kaç dakika? İlk teravih namazı bu gece kılınacak

Örneğin bir şehirde yatsı namazı saat 20.00’de kılınıyorsa, teravih ve vitir namazıyla birlikte yaklaşık 20.45’te sona eriyor. 18 Şubat Çarşamba günü için bazı illerde yatsı vakitleri ise şöyle: İstanbul 20.08, Ankara 19.52, İzmir 20.15, Bursa 20.08, Antalya 20.02 ve Konya 19.54. Bu saatler dikkate alındığında, örneğin İstanbul’da teravih namazı saat 21.00’e doğru tamamlanıyor.

