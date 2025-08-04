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 | Sumru Tarhan

Tercih sonuçlarına nereden bakılıyor LGS 2025? Bugün yerleştirme sonuçları açıklanıyor

Liseye gidecek olan öğrenciler bu yıl 15 Haziran'da LGS sınavına katıldı. Milyonlarca adayın katıldığı LGS tercih sonuçları bugün itibarıyla erişime açılırken tercih sonuçlarının nereden bakılacağı adayların gündeminde. LGS yerleştirme sonuçları bugün MEB internet sitesinden erişime açılacak.

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Tercih sonuçlarına nereden bakılıyor LGS 2025? Bugün yerleştirme sonuçları açıklanıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 09:59

2025 tercih döneminin sona ermesiyle beraber sonuçları açıklanacak. Hangi liseye gideceğini merak eden öğrenciler LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı saati bekliyor. Bu sene de milyonlarca aday LGS sınavına katıldı.

TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIYOR LGS 2025?

2025 yılında 15 Haziran tarihinde tarafından uygulanan LGS'de tercih süreci sona erdi. Adaylar 4 Ağustos itibarıyla LGS sınav tercih sonuçlarına erişecek. resmi internet sitesi aracılığıyla adaylar yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecek. MEB takvimine göre LGS 4 Ağustos günü açıklanacak. Adaylar MEB internet sitesinden tercih sonuçlarına bakabilecek.

Tercih sonuçlarına nereden bakılıyor LGS 2025? Bugün yerleştirme sonuçları açıklanıyor

LGS TERCİH SONUÇLARINA NASIL BAKILIR 2025?

Bu sene MEB tarafından uygulanan LGS sınavında süreç tamamlandı. Tercih dönemin sona ermesinin ardından bugün adaylar yerleştirme sonuçlarına erişecek. MEB takviminde yer alan bilgilere göre adaylar 4 Ağustos tarihinde yerleştirme sonuçlarına erişirken saati duyurulmadı. Adaylar https://www.meb.gov.tr/ adresi üzerinden LGS tercih sonuçlarını öğrenebilecek.

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#milli eğitim bakanlığı
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