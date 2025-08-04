Tercih sonuçlarına nereden bakılıyor LGS 2025? Bugün yerleştirme sonuçları açıklanıyor

2025 LGS tercih döneminin sona ermesiyle beraber yerleştirme sonuçları açıklanacak. Hangi liseye gideceğini merak eden öğrenciler LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı saati bekliyor. Bu sene de milyonlarca aday LGS sınavına katıldı.

TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIYOR LGS 2025?

2025 yılında 15 Haziran tarihinde MEB tarafından uygulanan LGS'de tercih süreci sona erdi. Adaylar 4 Ağustos itibarıyla LGS sınav tercih sonuçlarına erişecek. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla adaylar yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecek. MEB takvimine göre LGS tercih sonuçları 4 Ağustos günü açıklanacak. Adaylar MEB internet sitesinden tercih sonuçlarına bakabilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARINA NASIL BAKILIR 2025?

Bu sene MEB tarafından uygulanan LGS sınavında süreç tamamlandı. Tercih dönemin sona ermesinin ardından bugün adaylar yerleştirme sonuçlarına erişecek. MEB takviminde yer alan bilgilere göre adaylar 4 Ağustos tarihinde yerleştirme sonuçlarına erişirken saati duyurulmadı. Adaylar https://www.meb.gov.tr/ adresi üzerinden LGS tercih sonuçlarını öğrenebilecek.