Tercih yapınca OBP kırılır mı, düşer mi? 2025 YKS sonuçları açıklandı

21-22 Haziran'da uygulanan YKS sınavının sonuçları bugün erişime açıldı. Sınava katılan adaylar ise bugün puanlarına erişti. Üniversite sınavına katılan ve puanını yeterli bulmayan adaylar önümüzdeki yıl yeniden sınava girmeyi düşünüyor.

TERCİH YAPINCA OBP KIRILIR MI?

Bu yıl YKS sınavına katılan adaylar bugün puanlarını öğrendi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 19 Temmuz günü YKS sınav sonuçları açıklandı. Bu yıl sınava katılıp tercih yapmayacak olanların OBP puanında herhangi bir düşüş yaşanmıyor.

Bir programa yerleştirilen öğrenciler önümüzdeki yıl kullanacağı OBP puanında düşüş yaşıyor. Tercih yaptıktan sonra yerleşemeyen adayların OBP puanında herhangi bir değişiklik olmuyor.

TERCİH YAPINCA OBP DÜŞER Mİ 2025?

Üniversite sınavına katılan milyonlarca aday bugün sınav sonuçlarını öğrendi. YKS puanlarıyla yükseköğretim programına yerleşen adayların ortaöğretim başarı puanı düşerken, tercih yapıp herhangi bir programa yerleşmeyen adayların OBP düşüşü olmuyor. Tercih ettiğiniz bölümlere yerleşmemeniz halinde okul puanınızda düşüş yaşanmaz.