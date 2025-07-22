Tercih yapıp kayıt yaptırmayınca puan düşer mi? Tercih yapacaklar adaylar dikkat

ÖSYM’nin 2025 YKS kılavuzu ile, tercih ve yerleşme süreçlerinin OBP üzerindeki etkileri belli oldu. Adaylar, tercih yapmanın ve yerleşmenin OBP üzerindeki sonuçlarını merak ediyordu.

TERCİH YAPIP KAYIT YAPTIRMAYINCA PUAN DÜŞER Mİ?

ÖSYM’nin 2025 YKS kılavuzuna göre, bir yükseköğretim programına yerleşen adayların OBP katsayıları, kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın bir sonraki yıl sınava girdiklerinde yarıya düşer. Bu durumda, normalde 0.12 olan katsayı 0.06’ya iner ve OBP’nin yerleştirme puanına katkısı yarı yarıya azalır. Örneğin, diploma notu 80 olan bir öğrencinin OBP’si 400 üzerinden hesaplanırken, yerleşme sonrası bir sonraki yıl bu katkı 48 puandan 24 puana düşer.

Yerleşilen bir programa kayıt yaptırılmasa bile OBP’deki kesinti otomatik olarak uygulanır. ÖSYM, bu kuralı bir önceki yıl merkezi yerleştirmede bir programa yerleşen tüm adaylar için sabit tutuyor.

TERCİH YAPIP YERLEŞEMEYİNCE OBP DÜŞER Mİ 2025?

ÖSYM’nin 2025 YKS kılavuzuna göre, tercih yapan ancak herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adayların OBP’sinde herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumda, bir sonraki yıl sınava giren adayların OBP’leri tam katsayı olan 0.12 ile hesaplanmaya devam eder. Örneğin, diploma notu 80 olan bir öğrencinin OBP’si 400 üzerinden 48 puan olarak yerleştirme puanına eklenmeye devam eder.

Adaylar, tercih listelerini oluştururken yerleşme ihtimali düşük olan programları eklemekten çekinmeyebilir, çünkü yerleşememe durumunda OBP’leri etkilenmeyecek.

TERCİH YAPIP GİTMEZSEK NE OLUR?

ÖSYM’nin resmi açıklamalarına göre, bir yükseköğretim programına yerleşen bir adayın, o programa kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, bir sonraki yıl YKS’ye girdiğinde OBP katsayısı yarıya düşer. Normalde 0.12 olan katsayı, yerleşme sonrası 0.06’ya iner ve bu durum örgün öğretim, açıköğretim veya özel yetenek sınavıyla yerleşilen programlar için geçerlidir.

OBP HANGİ DURUMLARDA DÜŞER?

OBP kesintisi, bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için, kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın uygulanır. Ayrıca, özel yetenek sınavıyla bir programa yerleşen veya kayıt olan adayların da OBP katsayısı bir sonraki yıl sınava girdiklerinde 0.12’den 0.06’ya düşer. Ancak, bu kesinti yalnızca bir kez uygulanır; ikinci kez mezuna kalındığında OBP tekrar kesilmez.

OBP, lise diploma notunun 5 ile çarpılmasıyla hesaplanır ve bu puan 0.12 katsayısı ile yerleştirme puanına eklenir. Örneğin, diploma notu 80 olan bir öğrencinin OBP’si 400 olur ve normalde 48 puan katkı sağlar, ancak yerleşme sonrası bu katkı 24 puana iner. Diploma notu 50’nin altında olan veya bildirilmeyen adaylar için en düşük OBP 250 olarak kabul edilir.