Tercih yapıp yerleşemeyince gelecek yıl OBP puanınızda kullanılacak katsayı yarıya düşer

29 Temmuz 2024 13:39 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 14:05

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS)'nın tercihleri 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

1 milyon 58 bin 345 kontenjana tercih yapılan öğrenciler yerleştirilecek.

Tercih yapmak isteyen öğrenciler tarafından Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)'nın yerleşemeyince düşüp düşmeyeceği merak ediliyor.

TERCİH YAPIP YERLEŞEMEYİNCE OBP DÜŞER Mİ? 2024

ÖSYM tarafından yayınlanan yerleştirme kılavuzunda yer alan bilgilere göre tercih yapıp yerleşemeyince OBP puanının katsayısı bir sonraki yıl gireceğiniz YKS sınavında yarıya düşer.

YKS puanınız ise sadece tercih yaptığınız yıl geçerli oluyor.

Tercih yapmanız, yapmamanız, yerleştirilmeniz veya yerleştirilmemeniz gibi faktörler YKS puanınızı etkilemez.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS tercihleri 2 Ağustos tarihinde sona erecek.

Adayların ÖSYM'nin resmi internet sitesinden tercihlerini verilen süre zarfında yapmaları gerekiyor.