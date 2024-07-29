Tercih yapıp yerleşemeyince gelecek yıl OBP puanınızda kullanılacak katsayı yarıya düşer
YKS sınavının açıklanmasının ardından 25 Temmuz itibarıyla tercih süreci başladı. Tercih yapmayı düşünen öğrenciler yerleşemeyince gelecek yıl OBP puanında bir değişiklik olup olmayacağını merak ediyor. ÖSYM konuyla ilgili tercih kılavuzunda açıklama yaptı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS)'nın tercihleri 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
1 milyon 58 bin 345 kontenjana tercih yapılan öğrenciler yerleştirilecek.
Tercih yapmak isteyen öğrenciler tarafından Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)'nın yerleşemeyince düşüp düşmeyeceği merak ediliyor.
TERCİH YAPIP YERLEŞEMEYİNCE OBP DÜŞER Mİ? 2024
ÖSYM tarafından yayınlanan yerleştirme kılavuzunda yer alan bilgilere göre tercih yapıp yerleşemeyince OBP puanının katsayısı bir sonraki yıl gireceğiniz YKS sınavında yarıya düşer.
YKS puanınız ise sadece tercih yaptığınız yıl geçerli oluyor.
Tercih yapmanız, yapmamanız, yerleştirilmeniz veya yerleştirilmemeniz gibi faktörler YKS puanınızı etkilemez.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
YKS tercihleri 2 Ağustos tarihinde sona erecek.
Adayların ÖSYM'nin resmi internet sitesinden tercihlerini verilen süre zarfında yapmaları gerekiyor.