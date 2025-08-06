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 | Erdem Avsar

Terlikle araba sürmek yasak mı cezası ne kadar?

Yaz aylarında birçok sürücünün serinlik ve rahatlık için terlik giymesiyle Terlikle araba sürmek yasak mı sorusu gündemde kalmaya devam ediyor.

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Terlikle araba sürmek yasak mı cezası ne kadar?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 00:13
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 00:13

Türkiye'de sürücülerin terlikle araba kullanıp kullanamayacağı sıklıkla merak edilen bir konudur.

Karayolları bu konuda net bir hüküm içermese de, sürüş güvenliğini ilgilendiren bazı koşullar cezai işlemlere yol açabilir.

Terlikle araç kullanmak, pedallara tam olarak basmayı zorlaştırabilir ve ani durumlarda tepki verme süresini uzatabilir.

Bu durum, özellikle acil frenleme gerektiren durumlarda ciddi riskler oluşturabilir.

Terlikle araba sürmek yasak mı cezası ne kadar?

TERLİKLE ARAÇ KULLANMAK YASAK MI?

Karayolları Trafik Kanunu'nda terlikle araba kullanmayı açıkça yasaklayan bir madde bulunmamaktadır.

Ancak, sürücülerin araçlarını güvenli bir şekilde kullanmaları ve trafik güvenliğini tehlikeye atmamaları gerekmektedir.

Emniyet ve trafik ekipleri, terliğin sürüş sırasında kontrol kaybına veya pedallarda kaymaya neden olduğunu tespit ederse, sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten uygulayabilir.

Terlikle araba sürmek yasak mı cezası ne kadar?

TERLİKLE ARABA KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

2024 yılı itibarıyla terlikle araba kullanmanın cezası, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçundan değerlendirilirse 690 TL civarında bir ceza uygulanabilir.

Bu ceza miktarı her yıl güncellenmekte olup, 2025 yılında 2,168 TL'ye kadar çıkabileceği öngörülmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Hangi tür ayakkabılarla araba kullanmak daha güvenlidir?
Araba kullanırken tabanı kaymayan, ayağı saran ve pedallara rahatça basmayı sağlayan ayakkabılar tercih edilmelidir. Spor ayakkabılar veya sürüş için özel olarak tasarlanmış ayakkabılar idealdir.
ETİKETLER
#ceza
#Trafik Kanunu
#Sürücü Güvenliği
#Terlik
#Araba Kullanmak
#Aktüel
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