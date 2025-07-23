Termal şok ne demek, nedir? İstanbul’da sıcaklık arttı termal şok uyarısı geldi

TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse, termal şok yaşanma durumuna karşın uyarıda bulunurken termal şok nedir merak edildi. Artan sıcaklık sonrasında vatandaşlar belirli saatlerde evden çıkmamayı tercih etti.

TERMAL ŞOK NE DEMEK, NEDİR?

Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, "İstanbul'da bugün gölgede 38 derece sıcaklık bekleniyor. Ancak nemin %60 olması nedeniyle hissedilen sıcaklık 56 dereceyi buluyor. Bu, çok tehlikeli sıcaklık seviyesidir. Güneş çarpması, termal şok, bilinç kaybı yaşanabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Termal şok, bir maddenin ani ve hızlı olarak sıcaklık derecesi değişimine maruz kalmasından dolayı oluşan fiziksel ve biyolojik stres anlamına geliyor. Aşırı sıcak havalarda insan vücudunda termal şok sonrası Baş dönmesi, Ani tansiyon düşmesi veya yükselmesi, Kalp atışında hızlanma, Mide bulantısı veya bayılma, Ciltte kızarıklık ya da solukluk gibi belirtilerle kendisini gösterebilir.

Kısacası termal şok, vücudumuzun aşırı yüksek sıcaklıklara verdiği tepki olarak tanımlanıyor.

TERMAL ŞOKTA NE YAPILMALI?

Aniden yükselen sıcaklıklar sonrası yaşanabilen termal şoktan korunmak için aşırı sıcaklarda aniden soğuk ortamlarda bulunmayın. Klimalı ortamlara terliyken girmeyin ve ılık duş alın.

Termal şoktan korunmak için güneşte fazla durmamaya çalışmanın yanında bol şu tüketimine de dikkat etmelisiniz. Uzmanlar sıcaklarda açık renkli giysiler giyilmesini öneriyor.