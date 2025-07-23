Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Termal şok ne demek, nedir? İstanbul’da sıcaklık arttı termal şok uyarısı geldi

Termal şok uyarısı sonrası detayları vatandaşın gündemine yerleşti. Afrika kökenli sıcak hava dalgası erken saatlerden itibaren bunaltıcı sıcaklarla karşı karşıya bıraktı. Uzmanlardan gelen termal şok uyarısı da dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Termal şok ne demek, nedir? İstanbul’da sıcaklık arttı termal şok uyarısı geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 17:03

TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse, termal şok yaşanma durumuna karşın uyarıda bulunurken termal şok nedir merak edildi. Artan sıcaklık sonrasında vatandaşlar belirli saatlerde evden çıkmamayı tercih etti.

TERMAL ŞOK NE DEMEK, NEDİR?

Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, "İstanbul'da bugün gölgede 38 derece sıcaklık bekleniyor. Ancak nemin %60 olması nedeniyle hissedilen sıcaklık 56 dereceyi buluyor. Bu, çok tehlikeli sıcaklık seviyesidir. Güneş çarpması, termal şok, bilinç kaybı yaşanabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Termal şok ne demek, nedir? İstanbul’da sıcaklık arttı termal şok uyarısı geldi

Termal şok, bir maddenin ani ve hızlı olarak sıcaklık derecesi değişimine maruz kalmasından dolayı oluşan fiziksel ve biyolojik stres anlamına geliyor. Aşırı sıcak havalarda insan vücudunda termal şok sonrası Baş dönmesi, Ani tansiyon düşmesi veya yükselmesi, Kalp atışında hızlanma, Mide bulantısı veya bayılma, Ciltte kızarıklık ya da solukluk gibi belirtilerle kendisini gösterebilir.

Kısacası termal şok, vücudumuzun aşırı yüksek sıcaklıklara verdiği tepki olarak tanımlanıyor.

Termal şok ne demek, nedir? İstanbul’da sıcaklık arttı termal şok uyarısı geldi

TERMAL ŞOKTA NE YAPILMALI?

Aniden yükselen sıcaklıklar sonrası yaşanabilen termal şoktan korunmak için aşırı sıcaklarda aniden soğuk ortamlarda bulunmayın. Klimalı ortamlara terliyken girmeyin ve ılık duş alın.

Termal şoktan korunmak için güneşte fazla durmamaya çalışmanın yanında bol şu tüketimine de dikkat etmelisiniz. Uzmanlar sıcaklarda açık renkli giysiler giyilmesini öneriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece! Sakın dışarı çıkmayın: Termal şok yaşanabilir
ETİKETLER
#aşırı sıcaklar
#sıcak hava
#Sağlık
#Termal Şok
#Yaz Uyarısı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.