Teşkilat dizisi yeni sezonu 22 Eylül Pazar günü başlayacak

20 Eylül 2024 12:11 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 12:14

Tims&B imzalı Teşkilat dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Tolga Sarıtaş’ın “Yüzbaşı Altay” rolüyle dahil olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı’nı konu alan fenomen dizinin 5.sezonu 22 Eylül Pazar Akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

“Altay’dan Tuna”ya sloganıyla yeni sezonu başlayacak olan Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosuna katılan isimler arasında Adnan Biricik, Murat Aygen, Murat Han, Eren Hacısalihoğlu, Gizem Meriç, Tuvana Türkay ve Ushan Çakır yer alıyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tolga Sarıtaş​ ve Aybüke Pusat’ın başrolde yer alacağı Tims&B imzalı aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Teşkilat dizisinin yeni sezonu 22 Eylül Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN YENİ OYUNCULARI KİMLER?

Teşkilat dizisinin 5.sezonunda kadroya dahil olan isimler arasında Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat​, Adnan Biricik, Murat Aygen, Murat Han, Eren Hacısalihoğlu, Gizem Meriç, Tuvana Türkay ve Ushan Çakır yer alıyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Teşkilat dizisinin 4.sezon finalinde yaşanan olaylar;

Ömer, ölümle burun buruna gelmişken Neslihan da onu kurtaracak panzehiri bulmuştur. Fakat Neslihan’ın ilacı Ömer’e ulaştırması o kadar da kolay olmaz. Ömer için geri sayım başlamıştır. Karşılarına çıkan zorluklara karşı Ömer son kozunu oynamak zorundadır.

Neslihan’ın ilaca ulaştığını öğrenen ekip seferber olur. Sevdikleri yeniden Ömer’in ve ekibin yanında olurken eski düşmanları da tekrar karşılarına çıkar. Ömer, görev ve emanet uğruna gözünü karartır. Bu yolun sonunda ne olursa olsun düşmanı yenmek için gerekeni yapacaktır.