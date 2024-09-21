Teşkilat dizisinde Güniz karakterini Özlem Maden oynayacak

21 Eylül 2024 12:09 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 12:18

22 Eylül günü Teşkilat dizisi 5. sezonu ile ekranlara gelecek. Uzun zamandır ekranlarda yer alan diziye yeni dahil olna Güniz karakterini kim oynuyor, gerçek adı nedir seyircinin gündeminde yer almıştı.

7 Mart 2021 tarihinde yayınlanmaya başlayan Teşkilat​ dizisi sezon arası vermişti.

5. sezonu ile yeniden seyirci karşısına çıkacak olan diziye katılan Güniz karakteri sosyal medyada beğeni topladı. Yeni sezonla beraber kadroya yeni isimler dahil oldu.

TEŞKİLAT GÜNİZ KARAKTERİNİ KİM OYNUYOR, GERÇEKTE KİM?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Teşkilat dizisine yeni dahil olan Güniz karakterini Özlem Maden canlandırıyor. Karakter, mafya babası Hamdi’nin eşi olarak ekranlara gelecek.

YENİ KATILAN OYUNCULAR KİM?

Diziye Tolga Sarıtaş​, Tuvana Türkay, Murat Aygen, Ushan Çakır, Eren Hacısalihoğlu, Adnan Biricik ve Gizem Güneş yer aldı.

TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sevilen dizinin 5. sezonu 22 Eylül Pazar akşamı başlıyor. Dizide yer alan isimler şöyle:

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl.

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI 21 EYLÜL CUMARTESİ?

21 Eylül TRT 1 yayın akışında yer almayan dizi yarın başlayacak. Günün yayın akışı şöyle:

09.35 Yeditepe İstanbul

10.40 Hayallerin Peşinde

11.40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

12.30 Kara Ağaç Destanı

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi