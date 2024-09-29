Teşkilat dizisinde Selen karakterini Gizem Güneş oynuyor

29 Eylül 2024 20:40 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 20:52

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin bugünün yayınlanan bölümünün ardından Selen karakterinin kim olduğu gündem oldu. İzleyiciler Teşkilat Selen kim sorusunun cevabını araştırırken Gizem Güneş kimdir, kaç yaşında gibi konularda gündeme geldi.

Başrollerinde Tolga Sarıtaş​, Aybüke Pusat​, Yunus Emre Yıldırımer ve Serdar Yeğin'in olduğu yönetmen koltuğunda ise Burak Arlıel'in oturduğu Teşkilat dizisinin yeni bölümü bugün yayınlandı.

Bölümün yayınlanmasının ardından Teşkilat Selen kim sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

TEŞKİLAT SELEN KİM?

Teşkilat dizisinde Selen karakteri ünlü oyuncu Gizem Güneş tarafından oynanıyor.

GİZEM GÜNEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gizem Güneş 30 Kasım 1995 yılında dünyaya geldi.

1.70 boyundaki ünlü oyuncu Marmara Üniversitesi Fransızca Bölümü'nden mezun oldu.

Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2007 yılında Binbir Gece adlı dizide rol alarak başladı.

Daha sonra sırayla Maya-Hitit Yıldızı (2011), Her Şey Yolunda Merkezi (2013), Kanatsız Kuşlar (2017), İçimdeki Fırtına (2017), 4N1K İlk Aşk (2018) Sesinde Aşk Var (2019), Kuzey Yıldızı (2019), Sadece Arkadaşız (2022), Şebeke (2023), Al Sancak (2023) ve Kül Masalı (2024) adlı yapımlarda oyunculuk yaptı.

Ayrıca Sherk Müzikali, Allattin ve Aslan Kral Müzikali'nde de oynadı.