Teşkilat Kate karakterini Tuvana Türkay oynuyor

06 Ekim 2024 20:23 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 20:44

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Kate karakterinin kim olduğu izleyiciler tarafından merak edildi. Ayrıca karakteri oynayan Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında soruları da gündeme geldi.

Oyuncular arasında Tolga Sarıtaş, Gize Güneş, Adnan Biricik, Murat Han, Eren Hacısalihoğlu gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisinde Kate karakterinin kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Ayrıca karakteri oynayan Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında sorularının cevapları da araştırılıyor.

TEŞKİLAT KATE KİM OYNUYOR?

Teşkilat dizisinde Kate karakterini ünlü oyuncu Tuvana Türkay oynuyor.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Tuvana Türkay, 3 Eki 1990 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi.

34 yaşındaki ünlü oyuncu İstanbul Güneş Koleji'nden mezun olduktan sonra Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'ne devam etti.

Oyunculuk kariyerine ise 2009-2010 yıllar arasında TRT 1'de yayınlanan Ayrılık adlı dizide rol alarak başladı.

Daha sonra sırayla Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk gibi yapımlarda rol aldı.

2015 yılında Enbe Orkestrası tarafından yapılan albümde sözü ve müziği kendine ait olan "Arana Ne Olursun" adlı parçayı seslendirdi.

Aslen baba tarafından Bulgaristan göçmeni olan ünlü oyuncunun yer aldığı diziler şöyle:

Ayrılık

Yer Gök Aşk

Kara Para Aşk

Oyunbozan

Deli Gönül

Kızlarım İçin

Yasak Elma

Kağıt Ev

Çember

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi