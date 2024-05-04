Teşkilat Ömer karakterini oynayan başrol oyuncusu Murat Yıldırım diziden ayrılıyor

04 May 2024 17:45 - Güncelleme : 04 May 2024 17:47

TRT 1 ekranlarında yayınlanan başrollerinde Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu ve Gürkan Uygun'un bulunduğu Teşkilat dizisinin 5. sezon onayı aldığı duyurulmuştu.

Onayın ardından dizinin yeni sezonu hakkında iddialar da ortaya çıkmaya başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım diziden ayrılacak.

Dizinin izleyicileri tarafından başarılı oyuncunun neden diziden ayrıldığı merak ediliyor.

Murat Yıldırım, Ömer karakteri ile 3. sezonda dizinin kadrosuna katılmıştı.

İki sezondur dizide yer alan başarılı oyuncunun neden ayrılacağına dair ise henüz bir açıklama bulunmuyor.

Murat Yıldırım 13 Nisan 1979 tarihinde Konya'da dünyaya gelmiştir.

Aslen Mardinli olan başarılı oyuncu Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.

İlk olarak 1999 yılında "Ayrılsak da Beraberiz" adlı dizide oynamıştır.

Ünlü oyuncu Fırtına, Asi, Aşk ve Ceza, Suskunlar, Ramo, Aziz gibi yapımlarda başrol oyuncusu olarak rol almıştır.