Tesla Cybertruck İstanbul'da görücüye çıktı! Model Y ile test sürüşü yapma imkanı sunuyor

07 Kasım 2024 16:23 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 16:32

Tüm dünyanın gündeminde yer alan Tesla Cybertruck İstanbul ve Ankara'da görücüye çıkıyor. Binlerce kişinin inceleme fırsatı bulacağı etkinlik İstanbul'da bir AVM'de belirli tarihleri içerisinde sunulurken kayıt olarak ücretsiz olarak test sürüşü de yapılabiliyor.

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Geleceğin arabası olarak adlandırılan Tesla Cybertruck, İstanbul'da sergileniyor. Bir AVM'de belirli tarihler arasında bulunacak olan aracı görmek isteyenler hangi AVM'de olduğunu araştırmaya başladı.

Etkinlikte Model Y ile test sürüşü yapma imkanı da sunuluyor.

TESLA CYBERTRUCK İSTANBUL'DA HANGİ AVM'DE?

Tesla Cybertruck aracı, 6-10 Kasım aralığında Vadistanbul Alışveriş Merkezi'nde olacak.

Tesla, "İstanbul şehrinde sergilenen Cybertruck ile tanışmak için bize katılın.

Şanslı kısıtlı sayıda ziyaretçiden biri olup Cybertruck'ın içini de deneyimlemek için kayıt olmayı unutmayın! Ziyaretiniz sırasında Model Y ile test sürüşü yapma fırsatına sahip olacaksınız." açıklaması ile etkinliğin detaylarını duyurdu.

CYBERTRUCK İSTANBUL NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?

Vadistanbul Alışveriş Merkezi'nde 10 Kasım'a kadar sergilenecek olan aracı inceleme fırsatı büyük ilgi gördü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ise oldukça dikkat çekti.

Etkinlik 6 Kasım'da başlarken her gün binlerce kişi aracı ziyaret ediyor. 12- 14 Kasım aralığında ise Armada AVM'nin önündeki Tesla mağazasında araç incelenebilecek.

Kayıt için Tesla internet sitesinden başvuru oluşturmak yeterli olacak.

TESLA CYBERTRUCK NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK, ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Cybertruck, Aralık 2023 tarihinden beri sadece Kuzey Amerika'da satılıyor. Elektrikle çalışan hafif ticari araç, üç tip üretildi.

Full şarj ile 400–800 km arası gitmekte ve 0–100 km/h arası hızlanma zamanı ise 2,9–6,5 s arasıdır.