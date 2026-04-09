Tesla’dan Türkiye’de yasa dışı FSD müdahalesi

Tesla’nın Türkiye’de resmi olarak kullanıma açılmamış olan Full Self-Driving (FSD) yazılımıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin, sistemi yasa dışı yöntemlerle aktif eden bazı araçlara uzaktan müdahale ettiği ortaya çıktı. Üstelik bu işlem ilk aşamada herhangi bir güncelleme bildirimi ya da kullanıcı uyarısı olmadan gerçekleştirildi.

İddialara göre Tesla, belirli araçlardan FSD erişimini doğrudan kaldırdı. Daha sonra araç sahiplerine bir bilgilendirme mesajı gönderildi.

YASA DIŞI FSD ERİŞİMLERİ DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Elde edilen bilgilere göre Tesla uzun süredir araçlardan gelen sistem kayıtlarını inceliyordu. Bu kayıtlar üzerinden olağan dışı kullanım senaryoları analiz edildi.

Yapılan incelemelerde, CAN hattı üzerinden gerçekleştirilen donanımsal müdahalelerle FSD’yi aktif hale getiren araçlar tespit edildi. Şirket de bu araçlarda sistemi uzaktan devre dışı bıraktı.

Asıl dikkat çeken nokta ise müdahalenin şekli oldu. İddialara göre Tesla, Türkiye’de bu tür modifikasyona sahip Model Y araçlarını uzaktan uyandırdı ve sistem üzerinde değişiklik yaparak FSD erişimini doğrudan sildi.

Şirketin araç sahiplerine gönderdiği bilgilendirme mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Aracınız, yetkisiz bir üçüncü taraf cihaz algıladı. Önlem olarak, güvenlik nedenleriyle bazı sürücü destek işlevleri devre dışı bırakılmıştır. Yakında bir yazılım güncellemesi sunulacaktır. Güncellemeyi yüklediğinizde, bazı özellikler yeniden etkinleştirilebilir.”

TÜRKİYE’DE FSD NASIL AKTİF EDİLİYORDU?

Tesla’nın gelişmiş sürüş destek sistemi FSD, Türkiye’deki yasal düzenlemeler nedeniyle henüz resmi olarak kullanılamıyor. Buna rağmen bazı kullanıcılar farklı yöntemlerle sistemi aktif hale getirmeyi başardı.

Bu yöntemin merkezinde ise aracın sinir sistemi olarak görülen CAN hattına bağlanan harici bir mikrodenetleyici bulunuyor. Sistem, araç yazılımına dışarıdan sinyaller göndererek FSD özelliğinin araçta aktif olduğu bilgisini taklit ediyor.

Ancak burada önemli bir detay var. Bu yöntem tamamen bağımsız bir “hack” değil. Sistem çalışabilsin diye kullanıcıların FSD paketini daha önce satın almış olması ya da aktif bir aboneliğe sahip olması gerekiyor.

Yine de bu tür müdahalelerin ciddi riskler taşıdığı uzun süredir dile getiriliyordu. Çünkü bu işlemler resmi olarak desteklenmiyor ve tamamen kullanıcı sorumluluğunda kabul ediliyor.

Tesla da son yazılım güncellemeleriyle birlikte coğrafi kısıtlamaları, yani geofencing önlemlerini daha sıkı hale getirmiş durumda. Böylece bu tür “arka kapı” yöntemlerinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

BENZER MÜDAHALELER SADECE TÜRKİYE İLE SINIRLI DEĞİL

Tesla’nın bu konuda sert bir yaklaşım benimsediği yalnızca Türkiye’de değil, başka ülkelerde de görülüyor. Özellikle Güney Kore’de benzer yöntemlerle FSD’yi aktif eden kullanıcılar hem şirket hem de devlet kurumları tarafından yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

Şirket, izinsiz cihaz kullanan araç sahiplerine gönderdiği uyarılarda olası kazalarda tüm sorumluluğun kullanıcıya ait olduğunu açıkça belirtiyor. Ayrıca garanti kapsamı dışında bırakma hakkını saklı tuttuğunu da vurguluyor.

Güney Kore’de ise konu daha da ileri taşınmış durumda. Ülkenin Ulaştırma Bakanlığı, araç yazılımına izinsiz müdahaleyi yasal ihlal olarak değerlendiriyor. Yetkililer, bu tür işlemleri yapan kullanıcıların iki yıla kadar hapis cezası veya yüksek para cezalarıyla karşılaşabileceğini açıkladı.

