Tesla'nın yeni aracı Cybercab'ın ne zaman çıkacağını Elon Musk duyurdu

11 Ekim 2024 11:59 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 12:00

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla tarafından düzenlenen etkinlikte firmanın yeni aracı Cybercap tanıtıldı. Yapılan tanıtımın ardından Cybercap'ın ne zaman çıkacağı ve ne kadar olacağı gündem oldu. Aracın 2016 yılında çıkması bekleniyor. Elon Musk'tan ise farklı bir tarih geldi.

Her eve lazım robot! Tesla Optimus, yeni yetenekleri ile tanıtıldı

Her eve lazım robot! Tesla Optimus, yeni yetenekleri ile tanıtıldı

ABD merkezli elektrikli otomobil​ üreticisi Tesla​ dün düzenlenen yeni etkinliği ile sürücüsüz otomobili Cybercab'in prototipi tanıtıldı.

Elon Musk​ tarafından yapılan tanıtımın ardından Cybercab'in ne zaman çıkacağı ve ne kadar olacağı teknolojiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak edildi.

TESLA CYBERCAB NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tesla'nın tam otonom sürüş​ sistemini önümüzdeki yıl Teksas ve Kaliforniya'da kullanıma sunmayı planlıyor.

Cybercab'in ise üretiminin ise 2026'da başlaması bekleniyor.

Ancak Elon Musk tarafından bu tarihin 2027'ye sarkabileceği belirtildi.

Cybercab ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu çok büyük bir olay, Hayat kurtaracak, pek çok hayat kurtaracak ve yaralanmaları önleyecek" ifadelerini kullandı.

TESLA CYBERCAB NE KADAR OLACAK?

Direksiyon ve pedalların bulunmadığı tamamen otonom bir elektrikli araç olarak tasarlanan Cybercab'in fiyatı 30 bin dolardan düşük olacak.

Tesla tarafından açıklanan bilgilere göre araç ayrıca kablosuz enerji aktarımı ile şarj olabilecek.

Elon Musk, Cybercab'in mil başına (yaklaşık 1.6 km) sadece 0.20 dolar değerinde enerji tüketeceğini ifade etti.