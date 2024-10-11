Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Tesla'nın yeni aracı Cybercab'ın ne zaman çıkacağını Elon Musk duyurdu

Tesla'nın yeni aracı Cybercab'ın ne zaman çıkacağını Elon Musk duyurdu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
11 Ekim 2024 11:59 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 12:00
Tesla&#039;nın yeni aracı Cybercab&#039;ın ne zaman çıkacağını Elon Musk duyurdu

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla tarafından düzenlenen etkinlikte firmanın yeni aracı Cybercap tanıtıldı. Yapılan tanıtımın ardından Cybercap'ın ne zaman çıkacağı ve ne kadar olacağı gündem oldu. Aracın 2016 yılında çıkması bekleniyor. Elon Musk'tan ise farklı bir tarih geldi.

ABD merkezli elektrikli otomobil​ üreticisi Tesla​ dün düzenlenen yeni etkinliği ile sürücüsüz otomobili Cybercab'in prototipi tanıtıldı. 

Elon Musk​ tarafından yapılan tanıtımın ardından Cybercab'in ne zaman çıkacağı ve ne kadar olacağı teknolojiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak edildi.

Tesla'nın yeni aracı Cybercab'ın ne zaman çıkacağını Elon Musk duyurdu - 1. Resim

TESLA CYBERCAB NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tesla'nın tam otonom sürüş​ sistemini önümüzdeki yıl Teksas ve Kaliforniya'da kullanıma sunmayı planlıyor.

Cybercab'in ise üretiminin ise 2026'da başlaması bekleniyor.

Ancak Elon Musk tarafından bu tarihin 2027'ye sarkabileceği belirtildi.

Cybercab ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu çok büyük bir olay, Hayat kurtaracak, pek çok hayat kurtaracak ve yaralanmaları önleyecek" ifadelerini kullandı.

Tesla'nın yeni aracı Cybercab'ın ne zaman çıkacağını Elon Musk duyurdu - 2. Resim

TESLA CYBERCAB NE KADAR OLACAK?

Direksiyon ve pedalların bulunmadığı tamamen otonom bir elektrikli araç olarak tasarlanan Cybercab'in fiyatı 30 bin dolardan düşük olacak.

Tesla tarafından açıklanan bilgilere göre araç ayrıca kablosuz enerji aktarımı ile şarj olabilecek.

Elon Musk, Cybercab'in mil başına (yaklaşık 1.6 km) sadece 0.20 dolar değerinde enerji tüketeceğini ifade etti.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT HABER
teslaelon muskelektrikli otomobilotonom sürüş

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...