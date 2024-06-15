Teşrik tekbirleri bayramın arefe günü sabah namazında başlar, 4. günün ikindi namazına kadar devam eder

15 Haziran 2024 23:01 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 22:13

Teşrik tekbirleri, Kurban Bayramı arefe günü sabah namazından itibaren başlar ve bayramın 4. günü ikindi namazına kadar devam eder.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu süre boyunca farz namazlardan sonra toplam 23 defa teşrik tekbiri getirilmesi gerektiğini belirtir.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

"Teşrik" kelimesi Arapça'da etleri doğrayıp kurutmak anlamına gelir.

Vaktiyle bayramın birinci günü kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakıldığı için bu günlere "eyyam-ı teşrik" denmiştir.

Teşrik tekbirleri, Allah'ı yüceltmek ve ululamak amacıyla getirilir.

"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" cümlesi, farz namazların ardından söylenir.

Teşrik tekbirleri, Kurban Bayramı süresince Allah'a olan bağlılığı ve minneti ifade etmenin bir yolu olarak kabul edilir.