Testo Taylan kimdir, neden gözaltına alındı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Testo Taylan ismiyle bilinen ünlü sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız'ın da yer aldığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından Testo Taylan neden gözaltına alındı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Peki Testo Taylan kimdir, kaç yaşında, nereli?

TESTO TAYLAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Testo Taylan, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ve "Müstehcenlik" suçlamaları nedeniyle gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde "Sosyal Mühendis Akademi" başlıklı videoda "sosyal deney" ve "eğlence" görüntülü altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen nitelikteki davranışlara yer verildiği tespit edildi.

TESTO TAYLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Testo Taylan, gerçek adıyla Taylan Özgüç Danyıldız 30 Ekim 1997 yılında İzmir'de dünyaya geldi. YouTube kariyerine vücut geliştirme videolarıyla başlayan Testo Taylan son yıllarda çektiği farklı tarzdaki röportajlarıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Ünlü sosyal medya fenomeninin YouTube'da 1.48 milyon, Instagram'da ise 903 bin abonesi bulunuyor.