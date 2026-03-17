Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Testo Taylan kimdir, neden gözaltına alındı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Testo Taylan neden gözaltına alındı, tutuklandı mı sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sosyal medya platformlarında Testo Taylan ismiyle içerik üreten Taylan Özgüç Danyıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Testo Taylan'ın neden gözaltına alındığı ise gündem oldu. Vatandaşlar tarafından Testo Taylan kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Testo Taylan kimdir, neden gözaltına alındı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 13:51

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Testo Taylan ismiyle bilinen ünlü Taylan Özgüç Danyıldız'ın da yer aldığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından Testo Taylan neden gözaltına alındı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Peki Testo Taylan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Testo Taylan kimdir, neden gözaltına alındı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

TESTO TAYLAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Testo Taylan, " veya Aşağılama" ve "Müstehcenlik" suçlamaları nedeniyle gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde "Sosyal Mühendis Akademi" başlıklı videoda "sosyal deney" ve "eğlence" görüntülü altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen nitelikteki davranışlara yer verildiği tespit edildi.

Testo Taylan kimdir, neden gözaltına alındı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

TESTO TAYLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Testo Taylan, gerçek adıyla Taylan Özgüç Danyıldız 30 Ekim 1997 yılında İzmir'de dünyaya geldi. YouTube kariyerine vücut geliştirme videolarıyla başlayan Testo Taylan son yıllarda çektiği farklı tarzdaki röportajlarıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Ünlü sosyal medya fenomeninin YouTube'da 1.48 milyon, Instagram'da ise 903 bin abonesi bulunuyor.

