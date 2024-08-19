TEV burs başvuru tarihleri ve şartları açıklandı! 2024-2025 aylık bursun ne kadar olduğu belli oldu

19 Ağustos 2024 09:35 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 09:51

Üniversite öğrencilerinin tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin burs araştırma süreci de başladı.

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala öğrenciler tarafından Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) bursunun başvuru şartları ve tarihleri merak edildi.

TEV BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TEV'in sosyal medya hesabından açıklanan bilgilere göre yurt burs başvuru tarihleri 15-29 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.

Lisans burs başvuruları ise 16 Eylül-11 Ekim tarihlerinde alınacak.

TEV tarafından verilen diğer bursların başvuru tarihleri ise şöyle:

Yurt Bursu: 15-29 Ağustos

15-29 Ağustos Meslek Lisesi Bursu: 9 Eylül-1 Kasım

9 Eylül-1 Kasım Lisans Bursu: 16 Eylül-11 Ekim

16 Eylül-11 Ekim Üstün Başarı Bursu: 2 Eylül-4 Ekim

2 Eylül-4 Ekim Üstün Başarı Sanat Bursu: 21 Ekim-8 Kasım

21 Ekim-8 Kasım Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 23 Eylül-18 Ekim

TEV BURS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

TEV tarafından açıklanan burs başvuru şartları şöyle:

T.C. vatandaşı olmak,

Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan ve geri ödemeli olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)

Öğrenimine yeni başlayanlar için: Başarı kriteri her yıl Eylül ayında ilan edilmektedir.

Ara sınıflar için :Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,40 olmak, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 62) Başarısız ders sayısı dikkate alınmamaktadır.

Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin; başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmeleri gerekir. (Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçildiğini gösteren belge yeterli değildir. Gönderilecek belgede başarılı ifadesi veya not ortalaması bulunması gerekmektedir.)

Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin; başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmeleri gerekir. (Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçildiğini gösteren belge yeterli değildir. Gönderilecek belgede başarılı ifadesi veya not ortalaması bulunması gerekmektedir.) DGS ile yerleşen öğrenciler için: İki yıllık mezuniyet ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.

İkinci öğretim öğrencileri için: İkinci sınıfa geçmiş olmaları ve genel ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.

Aday Olamayacaklar:

Vakıf üniversitesi öğrencileri,

Açık öğretim /uzaktan öğretim öğrencileri,

Ücretli, değişim programlı bölümlerde öğrenim görenler,

Dört yıllık lisans programından mezun olup ikinci kez lisans eğitimi görenler, (açıköğretimden mezun olanlar dahildir)

Genel ortalaması 2,40'nin altında olanlar,

25 yaşından büyük olanlar,

Hüküm giyenler,

Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar.

TEV BURS ÜCRETLERİ NE KADAR 2024?

TEV tarafından belirlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı için burs ücretleri şöyle: