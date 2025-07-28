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 | Erdem Avsar

TEV burs başvuruları ne zaman? TEV burs nasıl başvurulur?

Üniversite tercih heyecanı yaşanmaya devam ederken öğrenciler burs arayışını da sıklaştırdı. Bu kapsamda TEV burs başvuru tarihi ve şartlar da araştırma konusu oldu.

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TEV burs başvuruları ne zaman? TEV burs nasıl başvurulur?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 14:10

Milyonlarca öğrenci yeni bir üniversite hayali kurarken bir yandan da barınma ve geçim koşullarını da değerlendirmeye başladı.

Bursa ihtiyacı olan başarılı burs seçeneklerini ve imkanları merak ediyor.

Bu kapsamda araştırılan burslardan biri de TEV bursu oluyor.

TEV burs başvuruları ne zaman? TEV burs nasıl başvurulur?

TEV BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Türk Eğitim Vakfı bursları için başvuruların ne zaman başlayacağı henüz duyurulmadı.

TEV bursu başvuruları geçtiğimiz eğitim dönemi öncesi 16 Eylül – 11 Ekim 2024 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu kapsamda yine benzer bir takvimde burs başvurularının alınması bekleniyor.

TEV burs başvuruları ne zaman? TEV burs nasıl başvurulur?

TEV BURS ŞARTLARI NELER?

TEV bursundan faydalanmak isteyen öğrencilerin devlet üniversitelerinde öğrenim görme, T.C. uyruklu olma, 25 yaşını aşmama, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, başka bir kamu kurumu veya özel kurumdan burs almama şartlarını karşılaması gerekiyor.

Burs başvurularının ise Obigenç mobil uygulaması üzerinden alınacağı belirtiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

KYK burs son gün ne zaman?
Son başvuru tarihi 13 Ekim 2024 Pazar günüdür.
ETİKETLER
#gençler
#yükseköğretim
#Tev Burs
#Burs Başvuruları
#Burs Şartları
#Öğrenci Bursları
#Aktüel
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