TEV burs başvuruları ne zaman? TEV burs nasıl başvurulur?

Milyonlarca öğrenci yeni bir üniversite hayali kurarken bir yandan da barınma ve geçim koşullarını da değerlendirmeye başladı.

Bursa ihtiyacı olan başarılı gençler burs seçeneklerini ve imkanları merak ediyor.

Bu kapsamda araştırılan burslardan biri de TEV bursu oluyor.

TEV BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Türk Eğitim Vakfı bursları için başvuruların ne zaman başlayacağı henüz duyurulmadı.

TEV bursu başvuruları geçtiğimiz eğitim dönemi öncesi 16 Eylül – 11 Ekim 2024 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu kapsamda yine benzer bir takvimde burs başvurularının alınması bekleniyor.

TEV BURS ŞARTLARI NELER?

TEV yükseköğretim bursundan faydalanmak isteyen öğrencilerin devlet üniversitelerinde öğrenim görme, T.C. uyruklu olma, 25 yaşını aşmama, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, başka bir kamu kurumu veya özel kurumdan burs almama şartlarını karşılaması gerekiyor.

Burs başvurularının ise Obigenç mobil uygulaması üzerinden alınacağı belirtiliyor.