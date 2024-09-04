TEV üniversite burs başvuru tarihi 16 Eylül - 11 Ekim olarak belirlendi

04 Eylül 2024 16:23 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 16:41

Türk Eğitim Vakfı tarafından üniversite öğrencilerine verilecek olan bursun başvuru tarihi açıklandı. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haberle beraber TEV burs başvuruları ne zaman başlıyor netleşirken şartları da gündeme geldi.

Başarılı olan ve ihtiyaç sahibi olan öğrencilere verilecek olan TEV bursunun başvuru süreci başlıyor. Şartlar ve nereden yapıldığı gündeme gelirken adaylar açıklanan tarihlerde işlemlerini gerçekleştirebilecek.

TEV BURSU BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024- 2025?

Meslek lisesi için tarih 9 Eylül ile 1 Kasım aralığında olurken üniversite için 16 Eylül ve 11 Ekim aralığı belirlendi.

Üstün başarı bursu 2 Eylül ile 4 Ekim aralığında olurken yüksek lisans ile doktora için 21 Ekim ile 8 Kasım oldu.

TEV üstün başarı sanat bursu başvurusu ise 23 Eylül ile 18 Ekim aralığında alınacak.

NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Adaylar belirlenen tarihlerde bursiyer.tev.org tr sitesi üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. İnternet sitesinde yer alan formu dolduran adaylar şartlara uyuyor ise değerlendirme sürecine alınacak.

Hak kazanan öğrencilere ekim ayından itibaren en geç aralık ayına kadar ilk destek ödemesi yapılırken sonraki aylarda aylık olarak hesaplara yatar.

Ekim - Haziran aralığında ödeme yapılırken diğer aylarda burs ödemesi yapılmıyor.

TEV BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

Yükseköğrenim bursundan yararlanmak isteyenler 25 yaşını aşmamış ve T.C. uyruklu olmalıdır.

Maddi desteğe ihtiyacı olması ve başka bir kamu veya özel kurumdan burs almaması gerekiyor.

TEV ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR 2024-25?

2024 yılında hak kazanan adaylara ödenecek tutar şöyle:

Üniversite öğrencileri 4 bin 500 TL olurken meslek lisesi için 2 bin 200 TL ödenecek. Yüksek lisans öğrencilerine 6 bin 750 TL ve doktora öğrencilerine 9 bin TL ödeme yapılırken üstün başarı için de 9 bin TL burs verilecek.