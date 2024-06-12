TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattında zorunlu bakım çalışması nedeniyle seferler 12 Haziran'da erken sona erecek, yeni kapanış saati açıklandı
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
12 Haziran 2024 17:17 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 17:21
TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı, bakım çalışmaları nedeniyle 12 Haziran Çarşamba günü seferlerini saat 19.00’da sonlandıracak. İşte detaylar...
İstanbul'da bulunan TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı, zorunlu bakım çalışmaları nedeniyle bugün seferlerine erken son verecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bakım çalışmaları 12 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Teleferik hattındaki seferler saat 19.00'da sona erecek.
TF1 MAÇKA - TAŞKIŞLA TELEFERİK HATTI BAKIM ÇALIŞMASI NE ZAMAN BİTECEK?
Vatandaşların bu duruma göre planlarını yapmaları ve alternatif ulaşım yollarını kullanmaları öneriliyor.
Teleferik hattının bakım çalışmaları sonrası normal sefer saatlerine geri döneceği bildirildi.
Kaynak: TGRT Haber