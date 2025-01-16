TFF 2. Lig, 3. Lig maçları hangi kanalda? TFF yeni yayıncıyı duyurdu

16 Ocak 2025 13:22 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 13:46

TFF tarafından bugün Riva'da düzenlenen basın toplantısında 2. Lig ve 3. Lig maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre TFF 2. Lig ve 3. Lig karşılaşması HT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak. Haftada kaç maçın yayınlanacağı da belli oldu.

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TFF​ 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmaları 2024 yılının mart ayından bu zamana kadar federasyonun resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanıyordu.

Bugün TFF'nin Riva​'da yaptığı açıklamanın ardından bu durum değişti. Artık TFF 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmalarının yeni bir yayıncısı var.

Futbolseverler tarafından TFF 2. Lig ve 3. Lig maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

TFF 2. LİG, 3 LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre artık TFF 2. Lig ve 3. Lig maçları HT Spor'da şifresiz olarak yayınlanacak.

Anlaşma kapsamında HT Spor her hafta 2 Lig'den 2 maç, 3 Lig'den ise 4 maç olmak üzere toplam 6 karşılaşma yayınlayacak.

Bu karşılaşmaların en az 2'sinin televizyon ekranlarından, kalan dördünün ise HT Spor YouTube kanalından ekranlara geleceği belirtildi.

2025 yılının haziran ayına kadar devam edecek süreç kapsamında hangi karşılaşmaların yayınlanacağına ise TFF ve HT Spor tarafından ortak karar verilecek.

18-19 OCAK'TA YAYINLANACAK TFF 2. LİG, 3. LİG MAÇLARI

Yeni anlaşma kapsamında açıklanan bilgilere göre ilk hafta yayınlanacak olan karşılaşmalar şöyle:

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

19 Ocak Pazar | 13:30 | Kastamonuspor 1966 - Fethiyespor (HT Spor YouTube)

Kırmızı Grup

19 Ocak Pazar | 14:00 | Karaman FK - Elazığspor (HT Spor)

TFF 3. Lig