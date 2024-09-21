TFF 2. Lig maçlarının yayıncısı bulunmuyor

21 Eylül 2024 10:59 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 11:01

21 Eylül günü oynanacak olan TFF 2. ve 3. Lig karşılaşmalarında heyecan sürüyor. Müsabakaları takip etmek isteyenler ise TFF 2. Lig maçları hangi kanalda yayınlanıyor merak ediyordu. Günün takvimi açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu​ haftalık programı yayınladı.

21 Eylül günü oynanacak olan mücadeleler yakından takip ediliyor. Bugün TFF 2. ve 3. Lig'de oynanacak olan maçların nereden izleneceği ise futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

TFF 2. VE 3. LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Bu akşam oynanacak karşılaşmaların yayıncısı bulunmuyor. Maç takvimi ise şöyle:

Kepez Bld. – Afyonspor | 16.00 | TFF Youtube

İnegölspor – İskenderunspor | 16.30 | Yayıncısı bulunmuyor

Bucaspor – Diyarbekirspor | 19.00 | Yayıncısı bulunmuyor

Balıkesirspor – Kelkit Bld. | 19.00 | Yayıncısı bulunmuyor

Ankaragücü – Sakaryaspor | 19.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV

Amedspor – Boluspor | 19.00 | Bein Sports Max 2, tabii Spor, beIN Sports Tod TV

GS - FB MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Süper Lig'in en önemli karşılaşmalarından biri olan GS - FB maçı 21 Eylül Cumartesi günü 20.00'da başlayacak. Muhtemel 11'ler ise şöyle:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper, Osimhen