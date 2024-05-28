TFF 2. Lig play-off final maçı Iğdır FK ve 1461 Trabzon FK arasında oynanacak

28 May 2024 10:05 - Güncelleme : 28 May 2024 10:38

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı ve Beyaz gruplarda play-off karşılaşmaları devam ediyor.

Taraftarlar tarafından Iğdır FK'nın finallere yükselip yükselmediği merak ediliyor.

TFF 2. Lig play-off üçüncü tur rövanş maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile GMG Kastamonuspor karşı karşıya geldi.

Gazi Stadı'nda oynanan mücadelede Iğdır FK rakibini 3-1 mağlup etti ve finale yükselen taraf oldu.

Karşılaşmada misafir takımın golünü 90+3'te penaltından Mustafa Alptekin Çaylı attı.

Konuk takım ise 20. dakikada Bekir Can Kara, 31 dakikada Halil İbrahim Sönmez ve 78. dakikada Enes Soy ile golü buldu.

TFF 2. LİG PLAY-OFF MAÇINDA 1461 TRABZON FK İLE KARŞILAŞACAK

Iğdır FK, TFF 2. Lig play-off karşılaşmaları kapsamında AcnTurk Sigorta Vanspor FK'yı mağlup eden 1461 Trabzon FK ile karşılaşacak.

TFF. 2 Lig play-off final maçının ise ne zaman düzenleneceği henüz açıklanmadı.