TFF 2. ve 3. Lig maçlarının hangi kanalda yayınlandığı netleşti
Süper Lig, TFF 2. ve 3. Lig'de oynanan müsabakalar Türkiye'de yakından takip ediliyor. Futbolseverlerin heyecanla izlediği müsabakaların yayınlandığı kanal belli oldu. 14 Aralık Cumartesi günü ligde birçok müsabaka oynanacak.
14 Aralık günü maç takvimine göre Bursaspor - Karşıyaka müsabakası oynanacak. Heyecanla takip edilen ligde şampiyonluk yarışı devam ediyor.
Taraftarların bazıları müsabakaları stadyumlardan izlerken bazıları canlı olarak televizyon ekranlarından izlemek istiyor.
TFF 2. VE 3. LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
TFF 2. Lig
Altay - Ispartaspor | 14:00 | TFF Youtube
Altınordu - Sarıyer | 14:00 | Altınordu Youtube
TFF 3. Lig
Bursaspor - Karşıyaka | 14:00
İnegöl Kafkas - Beykoz İshaklı Spor | 14:00 | TFF Youtube
Çankaya FK - Bozokspor | 14:00 | TFF Youtube
2. LİG MAÇLARI NEREDEN CANLI İZLENİR?
Bugün oynanacak olan müsabakaların yayınlandığı kanal belli oldu. Karşılaşmalar TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.