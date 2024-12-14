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TFF 2. ve 3. Lig maçlarının hangi kanalda yayınlandığı netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
14 Aralık 2024 12:14 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 12:18
TFF 2. ve 3. Lig maçlarının hangi kanalda yayınlandığı netleşti

Süper Lig, TFF 2. ve 3. Lig'de oynanan müsabakalar Türkiye'de yakından takip ediliyor. Futbolseverlerin heyecanla izlediği müsabakaların yayınlandığı kanal belli oldu. 14 Aralık Cumartesi günü ligde birçok müsabaka oynanacak.

14 Aralık günü maç takvimine göre Bursaspor​ - Karşıyaka​ müsabakası oynanacak. Heyecanla takip edilen ligde şampiyonluk yarışı devam ediyor. 

Taraftarların bazıları müsabakaları stadyumlardan izlerken bazıları canlı olarak televizyon ekranlarından izlemek istiyor.

TFF 2. VE 3. LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

TFF 2. Lig

Altay - Ispartaspor | 14:00 | TFF Youtube
Altınordu - Sarıyer | 14:00 | Altınordu Youtube

TFF 2. ve 3. Lig maçlarının hangi kanalda yayınlandığı netleşti - 1. Resim

TFF 3. Lig

Bursaspor - Karşıyaka | 14:00 
İnegöl Kafkas - Beykoz İshaklı Spor | 14:00 | TFF Youtube
Çankaya FK - Bozokspor | 14:00 | TFF Youtube

2. LİG MAÇLARI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Bugün oynanacak olan müsabakaların yayınlandığı kanal belli oldu. Karşılaşmalar TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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