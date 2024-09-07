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TFF 3. lig maçlarının yayıncısı bulunmuyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
07 Eylül 2024 16:19 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 16:25
TFF 3. lig maçlarının yayıncısı bulunmuyor

Süper Lig'de milli ara devam ediyor. 7 Eylül Cumartesi günü TFF 3. ligde birçok karşılaşma oynanacak. Mücadeleleri canlı olarak takip etmek isteyenler hangi kanalda yayınlandığını araştırdı.

Bugün TFF 3. Lig'de Denizlispor, Düzcespor ve 23 Elazığspor gibi takımlar sahaya çıkacak. Takımların taraftarları mücadeleleri izlemek isterken yayınlandığı kanalı da merak ediyor.

TFF 3. LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

7 Eylül günü oynanacak olan lig maçları yakından takip edilirken oynanacak olan 4 müsabakanın yayıncısı televizyon kanalında bulunmuyor.

Karşılaşmaların bazılarının yayıncısı bulunmazken geri kalanları YouTube platformundaki kanallarda yayınlanacak.

TFF 3. lig maçlarının yayıncısı bulunmuyor - 1. Resim

BU AKŞAM 3. LİG'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

Günün takvimine göre oynanacak olan mücadeleler şöyle:

Düzcespor – Bursaspor | 16.00 | YouTube kanalı

Denizlispor – Bergama Bld | 16.30 | YouTube kanalı

Karşıyaka – Kırşehir Bld | 19.00 | Yayıncısı yok

Artvin Hopa – 23 Elazığspor | 20.00 | TFF YouTube kanalı

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Kaynak: TGRT Haber
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FutbolAşığı 7 Eylül 2024 16:28

Canlı maç izleme keyfi çok güzel ya, hafta sonu heyecan dolu geçecek

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