TFF 3. lig maçlarının yayıncısı bulunmuyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

07 Eylül 2024 16:19 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 16:25

Süper Lig'de milli ara devam ediyor. 7 Eylül Cumartesi günü TFF 3. ligde birçok karşılaşma oynanacak. Mücadeleleri canlı olarak takip etmek isteyenler hangi kanalda yayınlandığını araştırdı.

Bugün TFF 3. Lig'de Denizlispor, Düzcespor ve 23 Elazığspor gibi takımlar sahaya çıkacak. Takımların taraftarları mücadeleleri izlemek isterken yayınlandığı kanalı da merak ediyor. TFF 3. LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR? 7 Eylül günü oynanacak olan lig maçları yakından takip edilirken oynanacak olan 4 müsabakanın yayıncısı televizyon kanalında bulunmuyor. Karşılaşmaların bazılarının yayıncısı bulunmazken geri kalanları YouTube platformundaki kanallarda yayınlanacak. BU AKŞAM 3. LİG'DE HANGİ MAÇLAR VAR? Günün takvimine göre oynanacak olan mücadeleler şöyle: Düzcespor – Bursaspor | 16.00 | YouTube kanalı Denizlispor – Bergama Bld | 16.30 | YouTube kanalı Karşıyaka – Kırşehir Bld | 19.00 | Yayıncısı yok Artvin Hopa – 23 Elazığspor | 20.00 | TFF YouTube kanalı İlgili Haberler Son dakika | Adanaspor teknik direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti TFF, VAR kayıtları açıkladı! Son dakika! Beşiktaş yeni transferini TFF'ye bildirdi!