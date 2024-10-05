TFF 3. Lig maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu
5 Ekim Cumartesi günü TFF 3. Lig'de birçok karşılaşma oynanacak. Binlerce taraftarın heyecanla beklediği müsabakaların saati 15.00, 15.30 ve 16.00 olarak belirlendi. Karşılaşmaların çoğu TFF Youtube kanalında canlı olarak yayınlanıyor.
Bugünün maç programına göre 3. Lig'de müsabakalar oynanacak. Süper Lig, La Liga, Avrupa Liglerinde oynanan karşılaşmalar taraftarların gündeminde yer alırken bu akşam oynanacak maçların hangi kanalda yayınlandığı da netleşti.
TFF 3. LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
5 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmaların saati ve yayınlandığı kanallar açıklandı.
Takvim şöyle:
Muşspor – Kırşehir Bld | 15.00 | TFF Youtube
Viranşehir Bld. – Aliağa | 15.00 | TFF Youtube
Tokat Plevne – 23 Elazığspor | 15.00 | Tokat Belediyesi Youtube
Sebat Gençlik – Kahramanmaraş İstiklal | 15.00 | Sebat Gençlik Youtube
Anadolu Üni. – Bursaspor | 15.30
Türk Metal 1963 – Mazıdağı Fosfat | 15.30 | TFF Youtube
Kömürspor – Kırıkkalespor | 15.30
Denizlispor – Tepecikspor | 16.00 | TFF Youtube
Karşıyaka – Bornova FK | 19.00 | Yayıncısı yok
Balıkesirspor – Muğlaspor | 19.00 | Yayıncısı yok
Orduspor – Polatlı Bld. | 19.00
BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
3. Lig'de Bursaspor, Anadolu Üniversitesi ile karşılaşıyor. 15.30'da başlayacak ve hakeminin Özer Özden olduğu müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.
TFF 3. LİG PUAN DURUMLARI 2024
Bu sezon oynanan müsabakalar sonucunda takımlar puan elde ediyor. Son maçlar sonucunda oluşan puan durumu şöyle: