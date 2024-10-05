TFF 3. Lig maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu

05 Ekim 2024 15:32 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 15:45

5 Ekim Cumartesi günü TFF 3. Lig'de birçok karşılaşma oynanacak. Binlerce taraftarın heyecanla beklediği müsabakaların saati 15.00, 15.30 ve 16.00 olarak belirlendi. Karşılaşmaların çoğu TFF Youtube kanalında canlı olarak yayınlanıyor.

Bugünün maç programına göre 3. Lig'de müsabakalar oynanacak. Süper Lig, La Liga, Avrupa Liglerinde oynanan karşılaşmalar taraftarların gündeminde yer alırken bu akşam oynanacak maçların hangi kanalda yayınlandığı da netleşti.

TFF 3. LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

5 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmaların saati ve yayınlandığı kanallar açıklandı.

Takvim şöyle:

Muşspor – Kırşehir Bld | 15.00 | TFF Youtube

Viranşehir Bld. – Aliağa | 15.00 | TFF Youtube

Tokat Plevne – 23 Elazığspor | 15.00 | Tokat Belediyesi Youtube

Sebat Gençlik – Kahramanmaraş İstiklal | 15.00 | Sebat Gençlik Youtube

Anadolu Üni. – Bursaspor | 15.30

Türk Metal 1963 – Mazıdağı Fosfat | 15.30 | TFF Youtube

Kömürspor – Kırıkkalespor | 15.30

Denizlispor – Tepecikspor | 16.00 | TFF Youtube

Karşıyaka – Bornova FK | 19.00 | Yayıncısı yok

Balıkesirspor – Muğlaspor | 19.00 | Yayıncısı yok

Orduspor – Polatlı Bld. | 19.00

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

3. Lig'de Bursaspor, Anadolu Üniversitesi ile karşılaşıyor. 15.30'da başlayacak ve hakeminin Özer Özden olduğu müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

TFF 3. LİG PUAN DURUMLARI 2024

Bu sezon oynanan müsabakalar sonucunda takımlar puan elde ediyor. Son maçlar sonucunda oluşan puan durumu şöyle: