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TFF, Amedspor - Erokspor maçının ne zaman oynanacağını duyurdu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
05 Ekim 2024 16:31 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 16:31
TFF, Amedspor - Erokspor maçının ne zaman oynanacağını duyurdu

Trendyol 1. Lig’de müsabakalar devam ediyor. Yakından takip edilen Amedspor'un maç takvimi de belli olurken Erokspor karşılaşması ne zaman, saat kaçta araştırıldı. TFF, sezon başında saat bilgilerini duyurmuştu.

Taraftarın heyecanla beklediği Amedspor - Erokspor müsabakası yarın oynanacak. Antalya'da oynanacak olan karşılaşmaya kısa süre kala hangi kanalda yayınlanacağı gündeme geldi.

AMEDSPOR - EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de 7 karşılaşmada 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Erokspor ile Amedspor'un maçı 6 Ekim günü oynanacak.

Antalya'da oynanacak olan müsabaka 19.00'da başlayacak. Corendon Airlines Park Stadyumun'da gerçekleşecek olan mücadeleyle beraber Süper Lig'e yükselme mücadelesi de yoğunlaşacak.

TFF, Amedspor - Erokspor maçının ne zaman oynanacağınını duyurdu - 1. Resim

AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

6 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olan karşılaşmayı takip etmek isteyenler tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. Müsabakanın hakemi Batuhan Kolak olurken yardımcılıklarını Cem Özbay ve Ramazan Ufuk Avdaş üstlenecek.

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Kaynak: TGRT Haber

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