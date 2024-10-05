TFF, Amedspor - Erokspor maçının ne zaman oynanacağını duyurdu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

05 Ekim 2024 16:31 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 16:31

Trendyol 1. Lig’de müsabakalar devam ediyor. Yakından takip edilen Amedspor'un maç takvimi de belli olurken Erokspor karşılaşması ne zaman, saat kaçta araştırıldı. TFF, sezon başında saat bilgilerini duyurmuştu.

Taraftarın heyecanla beklediği Amedspor - Erokspor müsabakası yarın oynanacak. Antalya'da oynanacak olan karşılaşmaya kısa süre kala hangi kanalda yayınlanacağı gündeme geldi. AMEDSPOR - EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Trendyol 1. Lig'de 7 karşılaşmada 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Erokspor ile Amedspor'un maçı 6 Ekim günü oynanacak. Antalya'da oynanacak olan müsabaka 19.00'da başlayacak. Corendon Airlines Park Stadyumun'da gerçekleşecek olan mücadeleyle beraber Süper Lig'e yükselme mücadelesi de yoğunlaşacak. AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR? 6 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olan karşılaşmayı takip etmek isteyenler tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. Müsabakanın hakemi Batuhan Kolak olurken yardımcılıklarını Cem Özbay ve Ramazan Ufuk Avdaş üstlenecek. İlgili Haberler TFF 3. Lig maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu TFF hakemi Elif Karaarslan'ın yönettiği maçlar