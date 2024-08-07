TFF Başkanı açıkladı! Vincenzo Montella A Milli Takım'ın başında kalacak

07 Ağustos 2024 11:27 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 11:41

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

Açıklamalarında teknik direktör Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'daki durumuna değindi.

Vatandaşlar tarafından teknik direktörün takımda kalıp kalmayacağı ise merak ediliyor.

VİNCENZO MONTELLA A MİLLİ TAKIM'DA KALACAK MI?

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına göre Vincenzo Montella, Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın teknik direktörü olmaya devam edecek.

Konuyla ilgili İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklaması ise şöyle:

"Güzel bir jenerasyon yakaladık. Hocamız takımın başında. Kendisiyle devam edeceğiz. Süper Kupa maçında görüştük. Toplantı yapacağız. Onlara daha iyi ortamlar sağlamak görevimiz. 9 yaşında kızım var, Hollanda'ya elendikten sonra üzüldü, baba sen Türk futbolunun başına geç. Bu bitti ama Dünya Kupası var, şampiyon olacağız dedi. Onun temiz kalbiyle Cenab-ı Allah inşallah nasip eder."

TEKNİK DİREKTÖR VİNCENZO MONTELLA KARİYERİ

50 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella kariyerine ilk olarak Roma'nın altyapısında görev alarak başladı.

Daha sonra sırasıyla Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Sevilla gibi takımları yönetti.

Sevilla'nın ardından tekrardan 2018-2019 yılında Fiorentina'da görev alan başarılı teknik adam Türkiye Süper Lig'de ise Adana Demirspor'da görev aldı.

2023-2024 sezonundan beri ise A Milli Takım'ın teknik direktörü olarak görevine devam ediyor.

VİNCENZO MONTELLA'NIN KAZANDIĞI KUPALAR NELER?

Vincenzo Montella kariyeri boyunca sadece AC Milan ile 2016-2017 yılında İtalya Süper Kupası'nı kazandı.