TFF Başkanlık seçimi Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasında 18 Temmuz'da yapılacak

17 Temmuz 2024 13:38 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 13:55

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi "Yönetimi kurulumuzda aldığımız kararla yapacağımız mali genel kurulumuzu seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik" sözleri ile seçim kararı aldıklarını açıklamıştı.

Açıklamanın ardından aday başvuruları başlamış ve 11 Temmuz tarihinde sona ermişti.

Adaylık için Servet Yardımcı, İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Mehmet Büyükekşi koşulları karşılamıştı.

Ancak Servet Yardımcı 11 Temmuz'da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar tarafından TFF Başkanlık seçimlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

TFF BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

TFF başkanlık seçimleri 18 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'da başlayacak.

Seçimde 321 delege oy kullanacak.

İlk toplantıda salt çoğunluk yani 161 delege aranacak.

İlk gün çoğunluk sağlanamazsa genel kurul bir gün sonra delege tam sayısının 3'te biriyle (107) toplanabilecek.

İkinci oturumda da delege sayısı sağlanamazsa 26 Temmuz'da çoğunluğa bakılmaksızın seçim yapılacak.

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ NEREDE YAPILACAK?

TFF başkanlık seçimi Ankara'da bulunan JW Marriot Hotel'de düzenlenecek.