TFF hakemi Alper Ulusoy 42 yaşında hakemliği bıraktı

17 Temmuz 2024 16:09 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 16:35

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakemlerinden Alper Ulusoy hakemliği bıraktığını açıkladı.

22 yıldır Süper Lig'de orta ve VAR hakemi gibi görevleri üstlenen deneyimli ismin hakemliği bıraktığını Serdar Akçer sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

ALPER ULUSOY HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI?

FIFA kokartına sahip olan deneyimli hakem Alper Ulusoy'un hakemliği bıraktığına dair yaptığı açıklama ise şöyle:

"Arkadaşlar selam; Dün itibariyle hakemlik ile ilişkimi tamamen kestim. Artık sizlere dışarıdan bir arkadaşınız olarak destek vereceğim. Hakemlik yaptığım süre boyunca istemeden de olsa üzdüğüm kimse varsa hakkını helal etsin, bende yana da helal olsun. Sizlerle çalışmak büyük bir keyifti. Umarım bir birinize sahip çıkarak, başarılarla dolu, gönlünüze göre sezonla geçirirsiniz Baki’nin dediği gibi; “Âvâzeyi bu âleme Davud gibi sal / Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş” Hoş bir seda bıraktıysak ne mutlu bize Kalın sağlıcakla"

ALPER ULUSOY KİMDİR?

5 Ekim 1981 yılında İzmir'de dünyaya gelen hakem Alper Ulusoy ilk kez 20 Ekim 2002 yılında oynanan MKE Ankaragücü ile Bursaspor karşılaşmasında yardımcı hakem olarak görev aldı.

İlk olarak 2014'te Gençlerbirliği-Balıkesir spor karşılaşmasında düdük çalan deneyimli hakem 2023-2024 sezonunda ise orta hakemlik ve VAR koltuklarında yer aldı.

İzmir bölgesi hakemi olan Alper Ulusoy'un mesleği ise mimarlıktır.