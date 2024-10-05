TFF hakemi Elif Karaarslan'ın yönettiği maçlar

05 Ekim 2024 15:45 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 15:54

Son zamanlarda adından söz ettiren TFF hakemi Elif Karaarslan'ın hakemlik ve futbolculuk kariyeri gündemde yer aldı. Kadıköy'de doğan Karaarslan'ın kaç yaşında olduğu da merak edilmişti.

Instagram'da paylaşımları ve hakemliği ile tanınan TFF hakemi Elif Karaarslan'ın genç yaşlarda başladığı kariyeri ses getirdi.

Hangi takımların maçını yönettiği ve yaşı da araştırılıyor.

HAKEM ELİF KARAARSLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2000 yılı temmuz ayında dünyaya gelen Karaarslan Kadıköy'de doğdu.

Alt liglerde hakemlik yapan isim sosyal medya paylaşımlarıyla da tanınıyor. Hakemlik kariyeri öncesinde futbolculuk da yapan isim Libade Spor Kulübü'nde lisanssız olarak futbol oynamıştı. Ardından Bakırköy Gençlikspor ve Beşiktaş gibi takımlarda lisanslı olarak sahaya çıktı.

Sakatlık yaşamasıyla beraber futbolculuk kariyerini sonlandırarak hakemlik kariyerine başladı. İlk müsabakasına 29 Şubat 2020'de 2. yardımcı hakem olarak çıkmıştı.

ELİF KARAARSLAN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Hakemliği ile tanınan Karaarslan birçok müsabakada görev aldı. Kariyerinin yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken isim Instagram'da 339 bin takipçiye sahip.

"elifkaraarslan_17" kullanıcı adıyla paylaşımlarda bulunuyor.