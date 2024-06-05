TFF, Ozan Kabak'ın sağlık sebebi ile EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldığını duyurdu

05 Haziran 2024 17:01 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 16:30

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün akşam oynanan İtalya-Türkiye özel maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak’ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği açıklandı.

24 yaşındaki defans oyuncusunun EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

TFF'nin Resmî Açıklaması: "Dün akşam oynanan İtalya - Türkiye özel maçı esnasında yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkan, daha sonra da hastaneye götürülen milli futbolcumuz Ozan Kabak’ın muayene ve tetkikleri tamamlandı. Yapılan kontroller sonucunda, Ozan’ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve 24 yaşındaki defans oyuncumuz, sakatlığının ciddiyeti sebebiyle A Milli Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı. Yaşamış olduğu talihsiz sakatlık nedeniyle Ozan Kabak’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde sahalara yeniden dönmesini diliyoruz."

Ozan Kabak’ın sakatlığının, A Milli Takım kadrosunda önemli bir boşluk olacağı düşünülüyor.

Genç defans oyuncusunun sahalara en kısa sürede sağlıklı bir şekilde dönebilmesi için tedavi süreci hemen başlatıldı.