TFT SET 12 merakla bekleniyor! Türkiye çıkış tarihi ve saati belli oldu

31 Temmuz 2024 09:52 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 09:55

31 Temmuz Çarşamba gününden itibaren oyuncuların erişimine sunulacak TFT Set 12’de kullanıcılar, yeni şampiyonlar, özellikleri ve stratejileri deneyimleme fırsatı bulacak.

TFT SET 12 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye’de 17 Temmuz’da oyuncuların erişimine açılması beklenen TFT Set 12’nin resmi çıkış tarihi güncellenerek 31 Temmuz Çarşamba günü olarak belirlendi.

TFT NEDİR?

Oyuncuların strateji ve taktik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan otomatik bir savaş oyunu olan TFT, satranç oyununa benzetilmekte.

Oyuncular şampiyonlarla beraber savaş alanında rakipleriyle mücadele ettiği oyuna her yıl yeni güncellemeler gelerek yeni şampiyonlar ve özellikler tanımlanır.

TFT ÖZELLİKLERİ NELER?

TFT oyununun genel özellikleri şu şekildedir;

Otomatik Savaş Mekaniği: Oyuncular, çeşitli şampiyonlar ve eşyalarla bir takım oluşturarak bu takımı rakip takıma karşı otomatik bir şekilde mücadele edecek şekilde yerleştirir.

Şampiyonlar: Oyuncular farklı özelliklerde şampiyonları takımına alarak diğer şampiyonlarla sinerji oluşturur.

Ekonomi ve Strateji: Oyuncular oyunda kazandıkları altınları şampiyon satın almak için kullanarak stratejik kararlar alır.

Sürekli Güncellemeler: Oyuna her yıl güncelleme gelmesiyle yeni şampiyonlar, özellikler ve stratejiler yer alır.

Rekabetçi Oyun Modu: Oyuncular oyundaki seviyelerine göre rekabetçi modu seçerek daha zorlu mücadelelere katılabiliyor.