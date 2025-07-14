TFT yeni set ne zaman? Teamfight Tactics 15.1 yamasının geleceği tarihi duyurdu

Teamfight Tactics'de (TFT) yeni set için geri sayım başladı. Oyuncuların heyecanla beklediği TFT yeni setin ne zaman çıkacağı duyuruldu. TFT'nin resmi sosyal medya hesabından sette yer alacak olan karakterler de açıklandı.

Riot Games tarafından geliştirilen tur bazlı strateji oyunu TFT'de yeni setin geleceği tarih duyuruldu. Riot Games oyuncuların oyuna olan ilgisinin azalmaması için belirli aralıklarla oyunda bulunan karakterleri değiştiriyor.

Bu sayede oyunculara farklı deneyimler sunuluyor. Her yeni set oyuncuların taktiklerinde ve oyun tarzlarında büyük değişikliklere neden oluyor. Hal böyle olunca da TFT yeni setin ne zaman geleceği merak ediliyor.

TFT YENİ SET NE ZAMAN?

TFT'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre yeni setin de içerisinde bulunduğu 15.1 yaması 30 Temmuz 2025 tarihinde oyuna eklenecek. Oyuncular sabah saatlerinden itibaren yeni seti deneyimleyebilecekler. Yeni set hem PC'de hem de mobilde aynı anda oyuna eklenecek.

TFT 15.1 yamasının beta süreci ise 15 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak. Açık beta sürecine oyuncular istedikleri gibi katılabilecekler.

TFT Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama ise şöyle:

"K.O. HAYKIRIŞLARI VE KOLEZYUMLARLA DOLU BİR DÜNYA...

15.1 Yaması'yla gücüne güç kat ve 30 Temmuz'da yeni set çıktığında kolezyuma adım at!"

TFT YENİ SET KARAKTERLERİ NELER?

TFT yeni set destesinde "K.O Kolezyumu" adlı anime teması yer alacak. "Yıldız Muhafızı", "Savaş Akademisi", "Ruh Dövüşçüsü", "Muhteşem Meka" destelerinde yer alan karakterler oyuna eklenecek.