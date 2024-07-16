TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Çözen Kazanır, hafta içi her gün ekranlarda

16 Temmuz 2024 18:52 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 18:52

Alper Altun ve Aygül Aydın’ın sunduğu Çözen Kazanır isimli yarışmaya katılmak isteyen izleyiciler herhangi bir mülakat ve başvuru şartı aranmaksızın katılım sağlayabiliyor.

ÇÖZEN KAZANIR SAAT KAÇTA?

İnteraktif olarak katılım sağlanabilen Çözen Kazanır isimli yarışma hafta içi her gün saat 11.00 ile 21.00 saatlerinde izleyiciyle buluşuyor.

ÇÖZEN KAZANIR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Yarım saat süren ve 15 sorunun yer aldığı Çözen Kazanır yarışması hafta içi her gün televizyon ekranlarına çıkıyor.

ÇÖZEN KAZANIR HAFTA SONU VAR MI?

Herkese katılma imkanı sunan Çözen Kazanır yarışması hafta sonu ve resmi tatillerde ise yayınlanmıyor.

ÇÖZEN KAZANIR PROGRAMINA NASIL KATILIRIM?

TGRT Haber kanalında yayınlanan Çözen Kazanır isimli yarışma; herhangi bir şart aranmaksızın, telefon, bilgisayar veya tablet aracılığıyla cep numarası ile mail adresi girilerek programa katılma imkanı sunuyor.

ÇÖZEN KAZANIR YARIŞMASINDA SORULAR NASIL CEVAPLANIR?

15 sorunun yer aldığı Çözen Kazanır programına yarışmacılar giriş yaptıktan sonra ekranda çıkan soruları telefon, tablet ve bilgisayar ile cevaplayacak.

5 saniye süre tanınan programda sorulara en hızlı ve doğru cevabı veren yarışmacı en fazla puanı elde edecek.

En çok puan toplayan yarışmacıya ise 5 bin TL hediye çeki verilecek.

ÇÖZEN KAZANIR YARIŞMASINDA HANGİ ÖDÜLLER VAR?

Geçtiğimiz günlerde en çok puan toplayan yarışmacıya İphone 15 ödülü veren Çözen Kazanır isimli programda kazananlara 5 bin TL hediye çeki veriliyor.

ÇÖZEN KAZANIR İLK 10

Aygül Aydın’ın sunumuyla hafta içi sabah 11.00’de yayınlanan Çözen Kazanır Ekstra yarışmanın bugünkü kazananları TGRT Haber sitesi ve sosyal medya hesaplarımızda açıklandı.

Kazanan yarışmacıların isimleri şu şekilde;

1. Tuba Çakır Kaya 722.35

2. Hacı Osman Yıldız 538.38

3. Elif Ayfogan 562.91

4. Ahmet Erol 560.68

5. Recep 560.37

6. Mustafa Demir 539.75

7. Mert Koçak 537.46

8. Nazlı Kaya Gelener 535.79

9. Yasemin 530.49

10. Zehra Demir 525.62

ÇÖZEN KAZANIR YARIŞMA SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Çözen Kazanır yarışmasının kazananları TGRT Haber internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlanıyor.