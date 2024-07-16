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TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Çözen Kazanır, hafta içi her gün ekranlarda

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
16 Temmuz 2024 18:52 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 18:52
TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Çözen Kazanır, hafta içi her gün ekranlarda

TGRT Haber ekranlarında hafta içi sabah 11.00 ile akşam 21.00’da izleyiciyle buluşan Çözen Kazanır isimli interaktif formattaki yarışma binlerce seyircisine 5 bin TL hediye çeki kazandırıyor.

Alper Altun ve Aygül Aydın’ın sunduğu Çözen Kazanır isimli yarışmaya katılmak isteyen izleyiciler herhangi bir mülakat ve başvuru şartı aranmaksızın katılım sağlayabiliyor.

ÇÖZEN KAZANIR SAAT KAÇTA?

İnteraktif olarak katılım sağlanabilen Çözen Kazanır isimli yarışma hafta içi her gün saat 11.00 ile 21.00 saatlerinde izleyiciyle buluşuyor.

ÇÖZEN KAZANIR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Yarım saat süren ve 15 sorunun yer aldığı Çözen Kazanır yarışması hafta içi her gün televizyon ekranlarına çıkıyor.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Çözen Kazanır, hafta içi her gün ekranlarda - 1. Resim

ÇÖZEN KAZANIR HAFTA SONU VAR MI?

Herkese katılma imkanı sunan Çözen Kazanır yarışması hafta sonu ve resmi tatillerde ise yayınlanmıyor.

ÇÖZEN KAZANIR PROGRAMINA NASIL KATILIRIM?

TGRT Haber kanalında yayınlanan Çözen Kazanır isimli yarışma; herhangi bir şart aranmaksızın, telefon, bilgisayar veya tablet aracılığıyla cep numarası ile mail adresi girilerek programa katılma imkanı sunuyor.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Çözen Kazanır, hafta içi her gün ekranlarda - 2. Resim

ÇÖZEN KAZANIR YARIŞMASINDA SORULAR NASIL CEVAPLANIR?

15 sorunun yer aldığı Çözen Kazanır programına yarışmacılar giriş yaptıktan sonra ekranda çıkan soruları telefon, tablet ve bilgisayar ile cevaplayacak. 

5 saniye süre tanınan programda sorulara en hızlı ve doğru cevabı veren yarışmacı en fazla puanı elde edecek.

En çok puan toplayan yarışmacıya ise 5 bin TL hediye çeki verilecek.

ÇÖZEN KAZANIR YARIŞMASINDA HANGİ ÖDÜLLER VAR?

Geçtiğimiz günlerde en çok puan toplayan yarışmacıya İphone 15 ödülü veren Çözen Kazanır isimli programda kazananlara 5 bin TL hediye çeki veriliyor.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Çözen Kazanır, hafta içi her gün ekranlarda - 3. Resim

ÇÖZEN KAZANIR İLK 10

Aygül Aydın’ın sunumuyla hafta içi sabah 11.00’de yayınlanan Çözen Kazanır Ekstra yarışmanın bugünkü kazananları TGRT Haber sitesi ve sosyal medya hesaplarımızda açıklandı.

Kazanan yarışmacıların isimleri şu şekilde;

1. Tuba Çakır Kaya  722.35
2. Hacı Osman Yıldız  538.38
3. Elif Ayfogan  562.91
4. Ahmet Erol  560.68
5. Recep  560.37
6. Mustafa Demir  539.75
7. Mert Koçak 537.46
8. Nazlı Kaya Gelener  535.79
9. Yasemin 530.49
10. Zehra Demir 525.62

ÇÖZEN KAZANIR YARIŞMA SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Çözen Kazanır yarışmasının kazananları TGRT Haber internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlanıyor.

Kaynak: TGRT Haber
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