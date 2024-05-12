The Legend of Vox Machina yeni sezonu 2024 sonbaharda yayınlanacak

12 May 2024 12:14 - Güncelleme : 12 May 2024 12:17

Avatar: The Last Airbender ve The Legend of Korra hakkında bilinmeyenler

Avatar: The Last Airbender ve The Legend of Korra hakkında bilinmeyenler

The Legend of Vox Machina, Prime Video'da yayımlanacak olan yeni sezonuyla merakla bekleniyor.

FRP oyunlarından esinlenerek büyük bir hayran kitlesi kazanan dizi, ilk iki sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemişti.

Dizinin ilk sezonu olan Vox Machina'nın macerası, 2017'de masaüstü FRP oyununda sona ermişti.

The Mighty Vein için hazırlanan 560 saatlik içerik, büyük bir heyecanla bekleniyor.

Haziran 2023'te duyurulan bu oyunun, büyük bir film projesiyle de ilişkilendirildiği iddia edilmişti.