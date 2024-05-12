The Legend of Vox Machina yeni sezonu 2024 sonbaharda yayınlanacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
12 May 2024 12:14 - Güncelleme : 12 May 2024 12:17
Büyük bir hayran kitlesine sahip olan The Legend of Vox Machina'nın üçüncü sezonu, 2024 sonbaharında yayınlanacak. Peki ne zaman, nereden izlenir? İşte detaylar!
The Legend of Vox Machina, Prime Video'da yayımlanacak olan yeni sezonuyla merakla bekleniyor.
FRP oyunlarından esinlenerek büyük bir hayran kitlesi kazanan dizi, ilk iki sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemişti.
Dizinin ilk sezonu olan Vox Machina'nın macerası, 2017'de masaüstü FRP oyununda sona ermişti.
The Mighty Vein için hazırlanan 560 saatlik içerik, büyük bir heyecanla bekleniyor.
Haziran 2023'te duyurulan bu oyunun, büyük bir film projesiyle de ilişkilendirildiği iddia edilmişti.
Kaynak: TGRT Haber