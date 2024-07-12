The Platform 2, 4 Ekim tarihinde vizyona girecek

12 Temmuz 2024 09:09 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 09:10

Başrollerinde Milena Smit, Hovik Keuchkerian, Natalia Tena ve Oscar Jaenada'nın bulunduğu yapımcılığını Basque Films'den Carlos Juarez, Galder Gaztelu-Urrutia ve Raquel Perea'nın yaptığı The Platform 2'nin vizyon tarihi açıklandı.

The Platform'un devam filmi niteliğinde olacak olan yapımın fragmanında görüldüğü kadarıyla yine hapishanede yaşanan bir hikaye konu alınacak.

THE PLATFORM 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix tarafından açıklanan bilgilere göre The Platform 2, 4 Ekim tarihinde çıkış yapacak.

Filmin sinemalarda gösterime girip girmeyeceği konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.

THE PLATFORM 2'NİN KONUSU NEDİR?

Birden fazla katlardan oluşan bir hapishanede üzeri yiyecekle kaplı bir platform aşağı iner.

Üst katlardaki mahkumlar yemeklere ilk ulaşırken alt katlardakiler ise en son ulaşır.

Dolayısıyla alt kattakiler yemekler bittiği için aç kalır ve isyan eder.

Filmin yayınlanan fragmanında görüldüğü kadarıyla aynı konu farklı karakterler ve hikayeler aracılığıyla yeniden işlenecek.