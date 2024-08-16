The Simpsons'ta dikkat çeken maymun çiçeği virüsü sahnesi! Maymunla oynadıktan sonra

16 Ağustos 2024 10:04 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 10:36

Maymun çiçeği virüsü Mpox, İsveç'ten sonra bir ülkede daha görüldü

Maymun çiçeği virüsü Mpox, İsveç'ten sonra bir ülkede daha görüldü

The Simpsons dizisi yıllardır dünyada meydana gelen her kaosla ilgili sahnelere sahip olmasıyla meşhurdur.

The Simpsons dizisinde bir sahnede günümüzde kırmızı alarm verilen maymun çiçeği virüsü yer aldı.

Sosyal medyadan paylaşılan sahnede maymun çiçeği virüsünün bulaşma şekli bile yer aldı.

THE SİMPSONS'TA DİKKAT ÇEKEN MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ SAHNESİ!

2019 yılında ortaya çıkan Covid-19 virüsüyle ilgili sahneleriyle gündem olan The Simpsons bu kez maymun çiçeği virüsü sahneleriyle gündeme oturdu.

Dizide bir kaç yıl önce çekilen bir sahnede Bart ve Milhouse'un maymunlarla oynadıktan sonra kaşınmaya başlaması ve sonra vücudunda kabarcıkların oluşması dikkat çekti.

Maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasından sonra ilk kez Avrupa'da bir İsveç hastanesinde tespit edildi.

Ardından Pakistan'da da görülen maymun çiçeği virüsyele ilgili ise Dünya Sağlı Örgütü devletlerin acilen plan yapmaları gerektiğini belirtti.

Virüs temas yoluyla bulaşıyor. Ateş, eklem ağrısı ve vücutta kabarmalara neden oluyor.

TİP 1 çeşidinin salgın olması ise virüsün hızla yayılacağını ön görüyor. Su çiçeği hastalığının versiyonu olan maymun çiçeği virüsü vücutta lekelere neden oluyor.