The Sims 4 yeni güncelleme ile değişiyor, Mayıs 2024'te geliyor

15 May 2024 18:25 - Güncelleme : 15 May 2024 18:32

The Sims 4 hileleri: Para, özgürlük ve dahası! İşte bilmeniz gereken tüm Sims 4 hileleri

The Sims 4 hileleri: Para, özgürlük ve dahası! İşte bilmeniz gereken tüm Sims 4 hileleri

The Sims 4, her zaman oyuncularına sunduğu yenilikler ve güncellemeler ile dikkat çekiyor.

Bu sefer, yaz mevsimine özel bir güncelleme ile oyuncuların karşısına çıkıyor.

Electronic Arts, oyuncuların yazın tadını daha da çıkarması için birbirinden güzel ve şık yeni mayo seçeneklerini oyuna eklediğini duyurdu.

Güncellemeyle birlikte, Sim'ler için daha fazla yüzme kıyafeti ve seçenek sunulacak.

Ayrıca, oyun modellerinin geliştirildiği ve daha iyi bir görüntü kalitesi sunulduğu da belirtiliyor. Bu da, renklerin daha canlı ve çekici görünmesini sağlıyor.

Sonuç olarak, The Sims 4 oyuncuları, Mayıs 2024'te gelecek bu güncelleme ile yazı daha renkli ve eğlenceli geçirecek.

Yeni mayo seçenekleri ve geliştirilmiş grafikler, oyuna taze bir soluk katacak.