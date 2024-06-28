The Sims 4’ün yeni genişleme paketi Lovestruck 25 Temmuz'da yayınlanacak

28 Haziran 2024 16:53 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 16:58

The Sims 4 hileleri: Para, özgürlük ve dahası! İşte bilmeniz gereken tüm Sims 4 hileleri

The Sims 4 hileleri: Para, özgürlük ve dahası! İşte bilmeniz gereken tüm Sims 4 hileleri

The Sims 4 hayranları için heyecan verici bir haber duyuruldu!

Yeni genişleme paketi Lovestruck, normal sürümü ücretsiz olan The Sims 4 oyununa geliyor.

Yeni paketin romantizm dolu olduğu, aşk temalı bir konsepte sahip olduğu belirtiliyor.

THE SIMS 4 LOVESTRUCK NASIL OLACAK?

Lovestruck genişleme paketi ile Sim'ler, "Aşk Meleğinin Köşesi" uygulamasında flört profilleri oluşturabilecekler.

Bu uygulama sayesinde Sim'ler, ilgi duyduklarını ve itici bulduklarını belirleyip buluşma anlarını ayarlayabilecekler.

THE SIMS 4 LOVESTRUCK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyuncular, Sim'lerine romantizm danışmanı olmayı öğretebilecek ve aşk dolu anlar yaşatabilecekler.

Genişleme paketi, aşk hikayeleri ile hikayeler yazmak isteyen oyuncular için yeni fırsatlar sunuyor.

Lovestruck genişleme paketi, PC, Mac, PlayStation ve Xbox sistemlerinde 25 Temmuz'da erişilebilir olacak.