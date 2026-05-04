Aktüel
Avatar
Editor
 Simal Güdüm

Thermos hangi ülkenin markası, neden toplatılıyor?

Dünyaca ünlü termos markası Thermos, milyonlarca ürününü güvenlik riski nedeniyle geri çağırma kararı aldı. Üç kullanıcıda kalıcı görme kaybı bildirilmesi küresel çapta endişe yarattı. Geri çağırma kararının ardından tüketiciler Thermos hangi ülkenin markası sorusuna cevap aradı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 12:13

Küresel termos pazarının en bilinen markalarından biri olan Thermos, ciddi bir güvenlik kriziyle gündemde. Son iki gündür uluslararası tüketici güvenliği platformlarında hızla yayılan uyarılar, milyonlarca termos ve yiyecek saklama kabının kullanımının durdurulması gerektiğini ortaya koydu.

HABERİN ÖZETİ

Thermos hangi ülkenin markası, neden toplatılıyor?

Bilgi
Küresel termos pazarının bilinen markalarından Thermos, ürünlerde tespit edilen tasarım riski nedeniyle milyonlarca ürünü geri çağırdı.
Bazı Thermos modellerinde yeterli basınç tahliye mekanizması bulunmadığı, bu durumun sıcak yiyecek ve içeceklerde iç basıncın tehlikeli seviyelere ulaşmasına neden olduğu belirlendi.
Kapağın açılmaya çalışılmasıyla oluşan ani basınç boşalması, kapağın yüksek hızla fırlayarak yaralanmalara yol açabiliyor.
Bu sorundan kaynaklanan yaralanmalar rapor edildi, üç vakada ise kalıcı görme kaybı yaşandığı bildirildi.
Geri çağırma paslanmaz çelik yiyecek saklama kapları ve geniş hacimli içecek termoslarını kapsıyor.
Thermos markası Almanya'da geliştirildi ancak günümüzde Japon sermayesi tarafından yönetilen Amerikan merkezli operasyonlarla faaliyet gösteriyor.
Bilgi

THERMOS NEDEN TOPLATILIYOR?

kararının merkezinde ürünlerde tespit edilen ciddi tasarım riski bulunuyor. Yapılan teknik incelemelerde bazı modellerde yeterli basınç tahliye mekanizmasının bulunmadığı ve özellikle sıcak yiyecek ya da içeceklerin uzun süre kapalı kalması halinde iç basıncın tehlikeli seviyelere ulaştığı belirlendi.

Kullanıcı kapağı açmaya çalıştığında oluşan ani basınç boşalması, kapağın yüksek hızla fırlamasına yol açabiliyor. Son günlerde güncellenen tüketici güvenliği bildirimlerine göre bu sorun nedeniyle çok sayıda yaralanma vakası rapor edildi.

Özellikle yüz ve göz bölgesine isabet eden kapak parçalarının ciddi travmalara neden olduğu, üç vakada ise kalıcı görme kaybı yaşandığı bildirildi. Güvenlik uzmanları, sıcak gıda saklama ürünlerinde basınç kontrol sistemlerinin hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor.

THERMOS MARKASI HANGİ ÜRÜNLERİ GERİ ÇAĞIRDI?

Geri çağırma kapsamına alınan ürünler arasında özellikle paslanmaz çelik yiyecek saklama kapları ve geniş hacimli içecek termosları öne çıkıyor. Uzun yıllardır satışta bulunan bazı popüler seri ürünlerin riskli üretim grubunda yer aldığı belirtiliyor.

Bu ürünlerin geniş kullanıcı kitlesine ulaşmış olması nedeniyle geri çağırmanın milyonlarca tüketiciyi etkilediği ifade ediliyor. Yetkililer, ürünlerin belirli üretim tarih aralıklarında piyasaya sunulduğunu ve kullanıcıların seri numaraları üzerinden kontrol yapması gerektiğini açıkladı.

THERMOS HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Thermos markası ilk olarak Almanya’da geliştirildi ve vakum yalıtımlı termos teknolojisinin öncülerinden biri olarak kabul edildi. Markanın ismi zamanla termos kategorisinin genel adı haline gelecek kadar güçlü bir küresel tanınırlık kazandı. Bu nedenle birçok kullanıcı markayı doğrudan ürün türüyle özdeşleştiriyor.

Bugün marka Amerikan merkezli operasyonlarla faaliyet gösterse de sahiplik yapısında uluslararası bir yapı bulunuyor. Japon sermayesi tarafından yönetilen şirket, küresel dağıtım ağıyla onlarca ülkede satış yapıyor. Son yaşanan geri çağırma süreci, markanın dünya çapındaki güvenlik protokollerini yeniden gündeme taşıdı.

