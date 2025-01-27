THY indirimli bilet kampanyası başladı mı? Ucuz uçak bileti kampanyasının tarihi netleşti
Türk Hava Yolları yeni bir indirimli uçak bilet kampanyası başlattı. Kampanyanın geçerli olduğu tarih ve biletlerin kullanılabileceği tarihler araştırma konusu oldu.
THY indirimli bilet kampanyası düzenlediğini duyurdu.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre indirimli uçak biletleri yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.
THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLADI MI, BİLETLER NE KADAR?
Kampanya 27 ile 28 Ocak tarihleri arasında alınan uçak biletlerinde geçerli olacak.
Buna göre THY, yurt içine 949 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek.
Seyahatler ise 12 Şubat ile 26 Mart 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.
İNDİRİMLİ BİLETLER HANGİ HATLARDA GEÇERLİ?
- Kalkış: İstanbul
- Varış: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Muğla, Ankara, Nevşehir
(Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.599 TL Tek Yön Primefly: 1.799 TL)
- Kalkış: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Muğla, Ankara, Nevşehir
- Varış: İstanbul
(Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.599 TL Tek Yön Primefly: 1.799 TL)
- Kalkış: İstanbul
- Varış: Türkiye'deki diğer şehirler
(Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.499 TL Tek Yön Primefly: 1.699 TL)
- Kalkış: Türkiye'deki diğer şehirler
- Varış: İstanbul
(Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.499 TL Tek Yön Primefly: 1.699 TL)