THY indirimli bilet kampanyası başladı mı? Ucuz uçak bileti kampanyasının tarihi netleşti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

27 Ocak 2025 16:26 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 16:35

Türk Hava Yolları yeni bir indirimli uçak bilet kampanyası başlattı. Kampanyanın geçerli olduğu tarih ve biletlerin kullanılabileceği tarihler araştırma konusu oldu.

THY indirimli bilet kampanyası düzenlediğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre indirimli uçak biletleri yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLADI MI, BİLETLER NE KADAR? Kampanya 27 ile 28 Ocak tarihleri arasında alınan uçak biletlerinde geçerli olacak. Buna göre THY, yurt içine 949 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek. Seyahatler ise 12 Şubat ile 26 Mart 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. İNDİRİMLİ BİLETLER HANGİ HATLARDA GEÇERLİ? Kalkış: İstanbul

İstanbul Varış: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Muğla, Ankara, Nevşehir (Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.599 TL Tek Yön Primefly: 1.799 TL) Kalkış: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Muğla, Ankara, Nevşehir

İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Muğla, Ankara, Nevşehir Varış: İstanbul (Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.599 TL Tek Yön Primefly: 1.799 TL) Kalkış: İstanbul

İstanbul Varış: Türkiye'deki diğer şehirler (Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.499 TL Tek Yön Primefly: 1.699 TL) Kalkış: Türkiye'deki diğer şehirler

Türkiye'deki diğer şehirler Varış: İstanbul (Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.499 TL Tek Yön Primefly: 1.699 TL) İlgili Haberler THY'nin Şam seferleri başlıyor! Tarih belli oldu THY duyurdu! İsrail ve İranlılara bilet satılmayacak THY Suriye uçak seferleri başladı! İstanbul Havalimanında dikkat çeken görüntüler