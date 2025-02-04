THY iptal edilen uçuşlar listesi! THY ve Pegasus 5-6 Şubat’taki bazı seferleri iptal etti

04 Şubat 2025 23:29 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 23:29

THY iptal edilen uçuşlar listesi belli oldu. THY ve Pegasus, 5-6 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle bazı uçuş seferlerini iptal etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu. İç ve dış hatlarda bileti olan yolcular, hangi seferlerin iptal edildiğini merak ediyor. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, MADKOM tarafından alınan kararla bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı. İptal olan uçuşlar hakkında bilgi almak için, THY, Pegasus ve AJet'in web sitelerini takip etmek gerekiyor.

THY ve Pegasus'un 5-6 Şubat 2025 tarihli bazı uçuşlarını iptal etmesi, İstanbul'da beklenen kar yağışının ardından gündeme geldi. Yolcular, iptal edilen seferler hakkında bilgi almak için hava yolu şirketlerinin web sitelerini takip ediyor.

THY İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR

Türk Hava Yolları, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerini iptal etti. Bu karar, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan kısıtlama ile ilişkilendirildi.

Basın Müşaviri Yahya Üstün, bu kararın İstanbul Havalimanı'ndan kalkış ve varışlı uçuşlar için geçerli olduğunu belirtti. Kar yağışı ve beraberinde getireceği zorluklar nedeniyle, yolcuların seyahat planlarını bu iptaller doğrultusunda gözden geçirmesi gerekiyor.

THY İPTAL OLAN UÇUŞLAR HANGİLERİ?

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle, 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların yüzde 10'u iptal edildi. Bu oran, İstanbul Havalimanı'ndan kalkış ve varışlı seferler için de benzer şekilde uygulandı.

THY'nin iptal edilen seferleri, hem iç hem de dış hatlar olmak üzere çeşitlilik gösteriyor. Yolcuların, seyahatlerini planlarken bu iptalleri dikkate almaları ve alternatif planlar yapmaları önem taşıyor.

THY İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR NEREDEN BAKILIR?

İptal edilen uçuşlar hakkında bilgi edinmek için, THY'nin resmi web sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. THY'nin yanı sıra, Pegasus ve AJet'in de iptal edilen seferlerini bu şirketlerin web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Web sitelerindeki güncel duyuruları takip ederek, uçuşunuzun iptal olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, hava yolu şirketlerinin çağrı merkezleri de yolcular için bilgilendirme yapmaktadır.

THY'NİN İPTAL OLAN UÇUŞLARI HANGİ TARİHLER İÇİN?

5 ve 6 Şubat 2025 tarihleri için bazı uçuşlar iptal edildi.

THY İPTAL OLAN UÇUŞLAR NEDENİYLE NE YAPMALIYIM?

İptal edilen uçuşlar hakkında bilgi için THY'nin web sitesini kontrol edebilir veya çağrı merkezini arayabilirsiniz.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u 5-6 Şubat tarihlerinde iptal edildi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN HANGİ UÇUŞLAR İPTAL?

İstanbul Havalimanı'ndan kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferler iptal edildi.

PEGASUS VE AJET'İN İPTAL EDİLEN UÇUŞLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

Pegasus ve AJet'in iptal edilen uçuşlarını, her iki şirketin web sitelerinden öğrenebilirsiniz.