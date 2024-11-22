THY ve AJET seferleri iptal mi edildi? 38 sefere fırtına engeli

22 Kasım 2024 22:11 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 22:15

Türk Hava Yolları ve AJet’ten yapılan açıklamalarda İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Vapur seferleri iptal oldu mu? Seferlere fırtına engeli

Vapur seferleri iptal oldu mu? Seferlere fırtına engeli

AKOM’un da uyarılarının ardından İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları​ ve AJET​ tarafından uçak seferleri hakkında açıklama yapıldı.

THY VE AJET SEFERLERİ İPTAL​ Mİ EDİLDİ?

Her iki havayolu firması da yolcularına yaptığı açıklamada 22 Kasım Cuma ve 23 Kasım Cumartesi tarihinde gerçekleştirilecek uçak seferlerinin bazılarının iptal olduğunu duyurdu.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli yolcularımız, Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan %10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10’u içhat, 28’i dış hat) iptal edilmiştir."

AJET'TEN DE AÇIKLAMA GELDİ

İptal kararının ardından AJET Havayolları sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) MADKOM kararı ile yarın saat 15.00'a kadar uçuşların yüzde 10'nun iptal ettiğini duyurmuştu. Uçuşların iptal olmasının ardından AJet ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İptal edilen seferlerden etkilenen yolcularımız, -alternatif seferlere yönlendirilmiştir. SMS ve e-mail yoluyla bilgilendirilmiştir. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz."